Tecnologia caxiense está em caminhão híbrido

A Suspensys, uma das empresas de autopeças da Randoncorp, com sede em Caxias do Sul, está presente no desenvolvimento do primeiro caminhão com conceito híbrido do mercado nacional. O Meteor Hybrid é equipado com sistema de tração inteligente, desenvolvido sob medida para a infraestrutura brasileira. O veículo foi apresentado na Fenatran, em São Paulo, como um dos destaques do estande da Volkswagen Ônibus e Caminhões. Até agora, o e-sys, como a tecnologia é conhecida, somente era usado em semirreboques. O sistema proporciona mais capacidade de tração, pois o terceiro eixo se torna trativo, transformando o modelo em um 6x4 sempre que necessário. Isso se traduz em mais torque para aclives ou força para a partida quando o veículo-conceito traciona um reboque carregado. Estudos preliminares indicam que essa configuração pode reduzir o tempo de viagem graças à potência adicional. Em subidas de serra, por exemplo, o modelo ganha até velocidade graças a seu adicional de força trativa nas rodas. A tecnologia também oferece sistema para elevar o eixo auxiliar quando não estiver tracionando, acarretando menor desgaste dos pneus. O custo operacional ainda se beneficia da menor exigência do conjunto diesel e do sistema de freios. O sistema de regeneração recupera energia nas desacelerações e nos locais com variações de altimetria ao longo de um trajeto, aumentando a eficiência e a quantidade armazenada na bateria. A ampliação de sua autonomia varia em função da operação e da rota.

O Meteor Hybrid com sistema de eixo auxiliar de tração agrega soluções para a eletrificação, ao mesmo tempo em que flexibiliza a necessidade de infraestrutura, já que o modelo pode rodar somente com o motor a diesel se não houver possibilidade de carregamento em viagens de longa distância ou mesmo receber uma recarga em sistema convencional. "Em um ambiente desafiador, como a logística rodoviária continental do Brasil, podemos criar, de forma colaborativa, uma solução adequada ao mercado nacional, explorando o potencial das nossas soluções de eletromobilidade para a descarbonização da cadeia de transportes e veículos pesados", definiu Sérgio L. Carvalho, CEO da Randoncorp. O CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes, destacou que a recarga das baterias pode ser feita em menos de duas horas, o que eleva a potência do caminhão em 200 cavalos. O executivo definiu a solução como inédita de descarbonização, inteligente e sob medida para os mercados em que a infraestrutura de recarga para aplicação de longa distância é inexistente. A economia de combustível com a tecnologia é estimada entre 15% e 20%. A partir de 2025, Volkswagen fará uma série de testes com empresas visando avaliar a tecnologia, que ainda não foi homologada. O plano é que o veículo híbrido emplaque em todos os segmentos rodoviários, desde os usados para escoamento de safra até veículos de logística de distribuição.

Carro autônomo é preparado para ambientes controlados

Produto é resultado de 5 anos de pesquisa desenvolvida em conjunto com o Instituto Hercílio Randon Tazum/divulga~]ao/jc

Outra iniciativa pioneira da Randoncorp, também exposta na Fenatran, é a tecnologia AT4T, sigla de Autonomous Technology For Transportation. Trata-se de um produto-conceito de tecnologia autônoma para movimentação em ambientes controlados, desenvolvida de forma exclusiva pela companhia. O projeto experimental foi anunciado para investidores em novembro do ano passado e, pela primeira vez, é apresentado ao público, junto ao estande da Randon - Vertical Montadora. A tecnologia é baseada em quatro pilares fundamentais: hardwares de alto desempenho e por sistemas de percepção, de tomada de decisão e de controle. Integrados a um algoritmo patenteado, esses sistemas permitem a operação autônoma e precisa de veículos em ambientes controlados. Sensores inteligentes posicionados no veículo e tecnologias avançadas de navegação asseguram monitoramento constante do entorno, ajuste automático de velocidade e execução de movimentos precisos.

A plataforma de testes, exibida na Fenatran, tem sistema de tração 100% elétrico e foi projetada para atuar em locais de acesso restrito, como terminais portuários, aeroportos, pátios logísticos e armazéns de carga. Sua aplicação também se estende a setores como mineração e agricultura. A tecnologia é resultado de cinco anos de pesquisa desenvolvida em conjunto com o Instituto Hercílio Randon, primeira instituição brasileira de ciência e tecnologia voltada ao setor automotivo e que é mantida pela Randoncorp.

Hyva apresenta sistema de controle para basculantes

DTS Guide é uma tecnologia que permite o sensoriamento e monitoramento da condução dos caminhões Roberto Hunoff/especial/jc

Em desenvolvimento mundial pela Hyva desde 2016, a DTS Guide é uma tecnologia que permitirá o sensoriamento e monitoramento em tempo real da forma de condução dos caminhões implementados com basculantes, muito comuns na mineração, agronegócio e construção civil. A venda, instalação e assistência técnica do sistema serão de responsabilidade da Hyva do Brasil, com fábrica em Caxias do Sul. A fabricação da tecnologia ocorrerá na Europa e, de lá, encaminhada para as demais operações do grupo, localizadas também na China e Índia. O produto foi apresentado pela empresa também na Fenatran 2024, em São Paulo. Rogério De Antoni, CEO da Hyva do Brasil, destaca que se trata de solução com foco em segurança e rentabilidade da atividade transportadora. Dentre as inúmeras informações disponíveis estão alertas para possíveis tombamentos do equipamento e a indicação de altura, carga, sobrecarga e material não descarregado. O motorista será avisado das condições por meio de uma tela no interior da cabine, enquanto o transportador terá acesso integral aos dados em uma plataforma em nuvem. A própria Hyva, respeitando questões de confidencialidade, também poderá acessar os dados para avaliação das operações. O executivo destaca que a solução é conectada aos cilindros da companhia, o que deve repercutir em incremento de vendas dos demais acessórios da marca. De Antoni ressalta, além do aspecto da segurança, a importância da tecnologia para a rentabilidade do negócio, pois será possível uma avaliação da produtividade de cada operador.

Recentemente adquirida pela Jost Werke, da Alemanha, negócio global que ainda depende de aval de autoridades públicas, a Hyva passou por reestruturação, com a criação de unidades de negócios para os segmentos de componentes hidráulicos, guindastes e fabricação de coletores de lixo. Desta forma, cada unidade passa a ter um diretor com responsabilidade operacional. Sobre a aquisição, De Antoni entende que ela será importante para um crescimento ainda mais consistente da Hyva. Em relação ao desempenho do ano, De Antoni estima que a companhia feche com recuo de 10% sobre 2023. Basicamente em razão do resultado negativo da operação de cilindros, que acumula até outubro perda de 11%, fato decorrente da crise no agronegócio, um dos principais mercados de cilindros. Mesmo com a queda, a Hyva obteve ganhos de participação no mercado, que caiu 25%. Já o segmento de guindastes, em razão da forte demanda na infraestrutura, registra alta de 30%. Na produção de coletores, a marca Usimeca fechará o ano com o melhor resultado dentre todas as operações globais do grupo. As estimativas para 2025 ainda não são definitivas. De Antoni acredita em recuperação, principalmente pela expectativa do recorde da safra de grãos. O comportamento na unidade de guindastes depende de como será a política de investimentos na infraestrutura do País.

Mercedes-Benz fará testes com caminhões elétricos no Brasil

eActros é desenvolvido para operações interurbanas e de logística Mercedes-Benz do Brasil/divulgação/jc