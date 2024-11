Dnit entra na última fase da construção da ponte sobre o Rio Caí

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou a primeira viga da construção da nova ponte sobre o rio Caí, no km 174 da BR-116/RS, entre os municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A ação marca o início da última etapa da obra de erguimento da nova Obra de Arte Especial (OAE) do local.

De acordo com nota distribuída pelo Dnit, as fases de infraestrutura, que abrangem a fundação da ponte, e de mesoestrutura já estão prontas. A autarquia agora executa a construção da superestrutura. Após a instalação das vigas, será feito o fechamento dos vãos, a concretagem das lajes, a execução do guarda-roda e a pavimentação.

O empreendimento é um importante passo na reconstrução dos caminhos que foram afetados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. À época, a Ponte do Caí teve sua estrutura danificada pela força da água do rio, e parte dela acabou colapsando, deixando a travessia totalmente bloqueada para o trânsito de pedestres e veículos.

No mês de junho, o Dnit demoliu toda a estrutura e deu início à construção de uma nova OAE, empreendimento que agora avança com o lançamento da primeira viga. As obras emergenciais de construção da nova ponte sobre o Rio Caí têm investimento previsto de aproximadamente R$ 31 milhões. De acordo com o anteprojeto, a travessia terá 180 metros de extensão e largura de 13 metros. A ponte será cerca de um metro mais alta, já prevendo a última cheia.