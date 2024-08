Porto de Rio Grande é o quinto maior em movimentação no Brasil

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgou, na semana passada, os dados de movimentação de cargas nos portos públicos brasileiros. Entre janeiro e junho de 2024, o Brasil movimentou um total de 231,6 milhões de toneladas, representando um crescimento de 8,37% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Somando-se aos portos privados, o volume total movimentado no Brasil chegou a 644,76 milhões de toneladas, um aumento de 4,28% em comparação ao primeiro semestre de 2023.



Entre os portos públicos, o Porto do Rio Grande foi o quinto maior em movimentação de cargas no semestre, com 12,4 milhões de toneladas. Este resultado é notável, especialmente considerando a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, impactando todos os setores do estado.



Além do porto público, o complexo portuário do Rio Grande conta com vários terminais privados, somando 18,5 milhões de toneladas movimentadas no primeiro semestre de 2024.



“A Portos RS vem trabalhando desde sua criação para que os portos do Rio Grande do Sul sejam ainda mais competitivos no cenário nacional. Atualmente, somos responsáveis pela movimentação de 30% da economia gaúcha e é pelo Porto do Rio Grande que grande parte desse quantitativo ganha o mercado internacional”, comentou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. “Estar presente no ranking dos cinco portos que mais movimentaram no primeiro semestre é motivo de muito orgulho para todos nós e mostra que estamos caminhando dentro dos parâmetros balizadores rumo ao objetivo de nos tornarmos referência no Conesul”, completou.

Segundo a Antaq, o crescimento do setor foi impulsionado por cargas conteinerizadas e pelo aumento no transporte de granéis sólidos e líquidos. No primeiro semestre, as cargas conteinerizadas atingiram um recorde de 73,3 milhões de toneladas, um aumento de 22,72% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A Portos RS também foi destaque na quinta edição do Prêmio Portos Brasil, ao ser condecorada em duas categorias: 1º lugar em Crescimento da Movimentação de Contêineres e 3º lugar em evolução do Índice de Gestão da Autoridade Portuária (IGAP). Este reconhecimento confirma a capacidade e competência dos Portos Gaúchos em impactar positivamente a economia do estado e do País.

O Prêmio Portos + Brasil qualifica portos brasileiros em nove categorias, premiando os três primeiros colocados em cada uma. O principal reconhecimento é o Ranking IGAP, resultado de 15 indicadores que avaliam a gestão das autoridades portuárias dos portos públicos brasileiros.



O Índice de Gestão da Autoridade Portuária (IGAP) é um importante dado para instigar evolução do setor portuário no Brasil, motivando a melhoria contínua na administração dos portos ao adotar melhores práticas, aumentar a eficiência e a transparência, e implementação de inovações tecnológicas, possibilitando, assim, a contínua evolução dos portos brasileiros, atraindo investimentos e aprimorando a capacidade logística do país.



Para o diretor João Alberto Gonçalves, “este reconhecimento à Portos RS é fruto de um trabalho incansável de uma equipe alinhada e empenhada no alcance de metas e do objetivo estratégico, o que fortalece a estrutura portuária do Rio Grande do Sul e apoia o desenvolvimento econômico sustentável do Estado e do País".



O reconhecimento pelo crescimento na movimentação de contêineres também é de extrema importância para o complexo portuário do Rio Grande. Isso porque o Tecon Rio Grande, terminal operado pelo grupo Wilson Sons, conquistou o primeiro lugar nesta categoria. Esse é um reconhecimento muito expressivo, porque, segundo dados da Antaq, os portos brasileiros registraram um dado de movimentação histórico no primeiro semestre de 2024, impulsionado justamente pela movimentação de cargas conteinerizadas e pelo aumento no transporte de granéis sólidos e líquidos.

O diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, destacou aspectos fundamentais para que o Porto fosse premiado. “Muito nos orgulha sermos reconhecidos em uma premiação que avalia todos os portos do País. Este reconhecimento é fruto do brilhante trabalho realizado pelo nosso time, da agilidade da gestão da Portos RS em resolver as dificuldades que o nosso Estado passou, e definitivamente da credibilidade conquistada juntos aos clientes que usam nosso Porto. É o reflexo de estratégias bem pensadas e implementadas com foco em eficiência, produtividade e, especialmente, nas necessidades de nossos clientes”, afirmou.

“Ao longo do último ano, atingimos importantes conquistas como a recuperação de market share e a continuidade do projeto de exportação de cargas oriundas do Uruguai. Além disso, o aumento acima de dois dígitos em exportação, transbordo e navegação interior. Estamos no mapa mundial do tráfego do comércio internacional, com infraestrutura de longo prazo para dar a sequência necessária nas eficientes operações, posicionando o nosso Porto e terminal como a principal e mais qualificada alternativa portuária e logística do Cone Sul para o mundo todo”, completou.



A transformação da autoridade portuária de autarquia para empresa pública demonstrou ser uma medida assertiva por parte do governo do Estado, trazendo benefícios significativos para a gestão portuária e para a economia do estado. Essa mudança aprimorou a eficiência e a flexibilidade na administração dos portos, permitindo uma abordagem mais dinâmica e orientada para resultados.



O presidente da Portos, Cristiano Klinger, reforçou que os prêmios são fruto do esforço coletivo e das mudanças estruturais na empresa. “Estamos colhendo os frutos de todo o trabalho realizado. Isso demonstra que as ações e estratégias empregadas na efetivação da transformação de autarquia para empresa pública, com foco nas melhores práticas de gestão, podem sim transformar o cenário portuário gaúcho. Este reconhecimento evidencia que estamos cumprindo com todos os objetivos que traçamos e ressalta a importância dessa transformação. Agradecemos a toda a equipe da Portos pela dedicação e foco no trabalho”, completou Cristiano.



Para o secretário estadual de logística e transportes, Juvir Costella, os prêmios materializam o reconhecimento do trabalho de excelência feito pela empresa pública nos três portos gaúchos que ela administra. “O setor portuário é fundamental para o escoamento da produção, tendo em vista os constantes avanços do setor nos últimos anos”, completou o secretário.