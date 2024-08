Dnit firmará contrato de batimetria da hidrovia gaúcha

As recentes chuvas no Rio Grande do Sul ocasionaram a movimentação de galhos, sedimentos e outros materiais que acabaram assoreando as vias fluviais gaúchas, dificultando a navegação interior no Estado. Um passo para resolver o problema deverá ser dado a partir da próxima semana, quando o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) assinará o contrato de batimetria (medição) do sistema hidroviário gaúcho, conforme informa o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

A ideia, segundo o representante da empresa pública que faz a gestão de portos e da hidrovia no Rio Grande do Sul, é começar o serviço de batimetria o mais rapidamente possível em locais pontuais, considerados urgentes. “Com o resultado do trabalho, vamos buscar os recursos para fazer a dragagem”, assinala o dirigente.

Para toda a dragagem, Klinger adianta que será necessário o aporte de cerca de R$ 800 milhões. A maior parte desses recursos será proveniente do governo federal, através do Dnit. O presidente da Portos RS calcula que, toda a dragagem, deverá levar mais de um ano para ser concluída.

No entanto, ele reitera que a batimetria possibilitará que seja feito um diagnóstico para pensar no plano de dragagem de uma forma dividida por lotes, para ir ganhando tempo. Um dos pontos mais críticos e que será uma prioridade é o canal do Furadinho, localizado próximo ao Polo Petroquímico de Triunfo e essencial para viabilizar o acesso fluvial a esse complexo.

O diretor-presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (Hidrovias RS), Wilen Manteli, ressalta que em torno de 350 quilômetros, o que equivale a cerca da metade da malha navegável da hidrovia interior do Estado, terá que ser submetida à dragagem. Ele destaca que as hidrovias gaúchas são responsáveis pela movimentação de aproximadamente 9 milhões de toneladas de cargas anualmente, o que corresponde a aproximadamente 20% do total do transporte fluvial no Brasil. “Os canais dos rios gaúchos são verdadeiras artérias de desenvolvimento”, compara Manteli.