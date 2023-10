Setcergs lança Programa de Segurança Viária 2023

O Programa de Segurança Viária, idealizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), teve sua segunda edição lançada no dia 9 de outubro. A iniciativa tem como principal objetivo oferecer avaliação e orientação às empresas de transporte de cargas nos requisitos de conformidade baseados na ISO 39001, o principal padrão mundial para sistema de gestão da segurança viária, além dos requisitos ESG (Ambiental, Social, Governança) aplicáveis ao segmento de transporte de cargas.

Para a entidade, a iniciativa representa um importante passo em direção ao aprimoramento da segurança nas estradas e à promoção de práticas responsáveis e sustentáveis no setor. No evento, o presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo, parabenizou as empresas participantes e a iniciativa da Dipesul Volvo.

"Uma montadora verdadeira é aquela que demonstra comprometimento com as pessoas, o meio ambiente e a segurança viária. Nesse sentido, é fundamental considerar as possíveis consequências que podem afetar a segurança durante uma viagem. Afinal, nossos motoristas enfrentam estradas diariamente, e sempre existe o potencial de ocorrências que poderiam ser evitadas com a devida precaução. A Volvo não está apenas oferecendo um presente, mas está genuinamente preocupada com o bem-estar de nossas equipes e o impacto positivo que isso pode ter em nossas operações. Devemos estar atentos às possíveis consequências de qualquer incidente ou acidente que possa afetar nossas empresas e fazer tudo ao nosso alcance para evitá-los" afirmou.

O CEO da Dipesul Volvo, Fabiano Todeschini, destacou que a iniciativa está relacionadaao desafio lançado pela empresa de alcançar zero acidentes envolvendo veículos Volvo até o ano de 2050.

"Essa meta representa um compromisso com a segurança que vai além dos avançados sistemas de segurança incorporados nos veículos. Reconhecemos que, embora esses sistemas sejam essenciais, existem fatores, incluindo o elemento humano, que influenciam a segurança nas estradas. Para atingir a ambiciosa meta de zero acidentes até 2050, é fundamental colaborar com toda a cadeia de transporte. Isso significa que não estamos sozinhos na busca por essa conquista. Precisamos trabalhar em estreita parceria com as empresas de logística e transporte para implementar práticas e medidas que promovam um ambiente mais seguro nas estradas. Juntos, podemos fazer a diferença na jornada em direção a um futuro com zero acidentes", disse.

Já a diretora do Setcergs, Etiane Clavijo, enalteceu os diversos benefícios que podem ser alcançados com a participação no programa. "A parceria entre a Volvo e a GCS, duas marcas de renome mundial, é o que nos permitiu apresentar esta emocionante novidade relacionada à certificação ISO 39001", disse.

Cleverson Forato, Diretor de Operações e ESG na GCS Global Certification System, apresentou detalhes dos resultados obtidos na primeira edição do programa, ressaltando importantes ganhos que as empresas obtiveram como redução de acidentes, menor índice de multas e maior conscientização dos colaboradores envolvidos.

"Entre os benefícios pode se perceber redução nos custos operacionais, levando em conta direção defensiva, economia em combustível, corte de custos com acidentes e negociação com seguradoras; melhora no perfil de atuação, uma vez que a segurança é o ponto de maior preocupação dos embarcadores e maior previsibilidade nas operações logísticas. Por fim, há uma importante redução de mortes e lesões graves relacionadas a acidentes de trânsito", afirmou.