Concessionárias de rodovias já investiram mais de R$ 236 bilhões em 25 anos

As rodovias federais concedidas receberam 2,8 vezes mais investimentos do que as rodovias públicas no período de setembro de 2022 e agosto de 2023. O dado consta no Painel ABCR+, divulgado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) na semana passada. O levantamento mostra que as rodovias sob gestão privada receberam R$ 531,4 mil/km em investimentos no período, enquanto as não concedidas receberam R$ 192,6 mil/km.A maior parte do investimento nas federais concedidas no período foi direcionada à ampliação das rodovias (41,9%), melhoramentos (29,7%) e recuperação (23,5%). Em 25 anos, as rodovias concedidas associadas à ABCR investiram mais de R$ 236 bilhões em melhorias, manutenção e operação dos trechos.O levantamento mostrou, ainda, que a média mensal de investimentos nas rodovias concedidas aumenta continuamente: a média subiu de R$ 38,5 mil por km, em 2021, para R$ 40,9 mil por km, em 2022, e R$ 43,4 mil por km em 2023.“Investimento é uma condição necessária para melhorar o nível das rodovias e dos serviços prestados ao usuário, além de ampliar a segurança viária. Além disso, a infraestrutura de qualidade traz mais desenvolvimento para o País, ao aumentar a integração regional, favorecer o fluxo de mercadorias e pessoas e gerar empregos”, destaca o diretor-presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos.O ABCR+ é um conjunto de indicadores setoriais que complementam o tradicional Índice ABCR e pode ser acessado no site da Associação, em https://melhoresrodovias.org.br/painel-abcr/.Desenvolvido com apoio da Macroplan Analytics, o painel é atualizado mensalmente e oferece ao público relevantes dados atualizados sobre o setor de concessões de rodovias, como o número de atendimentos prestados pelas concessionárias, geração de empregos, dados sobre infraestrutura, segurança viária, entre outros.