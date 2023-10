Aporte do governo gaúcho em estradas deve chegar próximo a R$ 800 milhões em 2023

Plano de Investimentos em Rodovias do Rio Grande do Sul para 2023 governador Eduardo Leite e pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. Com o anúncio feito nesta quarta-feira (11) do incremento de recursos extraordinários na ordem de R$ 540 milhões, o governo gaúcho projeta investir R$ 796 milhões em estradas até o final do ano. O aumento do montante faz parte do, apresentado a vários prefeitos do Interior em evento realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, conduzido pelo

Além dos diversos prefeitos, lotaram o auditório em que foi celebrada a solenidade vereadores, deputados e representantes de empresas. Leite abriu a reunião salientando que é uma das estratégias do governo aprimorar a infraestrutura e diversificar os modais de transporte, reduzindo custos logísticos. Ele frisou que os recursos servirão para acelerar os cronogramas de obras em andamento, assim como para a implantação de novos acessos rodoviários municipais.

privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) Dos R$ 540 milhões anunciados nesta quarta-feira, Leite explica que o governo já havia adiantado a liberação antecipada do orçamento de R$ 190 milhões e agora está agregando mais R$ 350 milhões. Leite detalha que os recursos previstos dentro do plano são provenientes de uma série de realocações orçamentárias e que aproximadamente R$ 150 milhões são oriundos da

Boa parcela do dinheiro, aproximadamente R$ 360 milhões, será focada na construção de ligações regionais e acessos municipais. Uma das questões que contribuiu para a iniciativa foram os impactos gerados na infraestrutura gaúcha com as recentes cheias. O governador argumenta que a água é um dos maiores inimigos do asfalto, desgastando o material e formando fissuras. Por isso, parte dos novos recursos liberados será destinada ao reparo de estruturas danificadas pelas últimas enchentes que afligiram o Rio Grande do Sul.

“Só em função dos estragos proporcionados pelas chuvas intensas do mês de setembro, especialmente das enxurradas que observamos, estimamos em torno de R$ 60 milhões em ações para reparos e consertos de rodovias”, enfatiza Leite. Ele acrescenta que o Estado também espera contar com apoio do governo federal para fazer a recuperação de infraestruturas que foram afetadas pelas cheias e que demandam investimentos mais robustos.

Conforme o governador, o Estado investiu entre 2021 e 2022 cerca de R$ 1,7 bilhão em obras rodoviárias. A medida fez com que o Rio Grande do Sul avançasse nove posições no quesito Qualidade das Estradas do Ranking de Competitividade dos Estados 2023, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), ficando na 7ª posição.



Acessos Concluídos:



1 - Boqueirão do Leão (ERS-421)

2 - Caraá (ERS-030)

3 - Carlos Gomes (ERS-477)

4 - Guabiju – São Jorge (ERS-126)

5 - Muliterno (ERS-462)

6 - Santo Antônio do Palma – Gentil (ERS-458)

7 - São José do Hortêncio – São Sebastião do Caí (VRS-874)

8 - Sertão Santana (ERS-713)

9 - Sério (ERS-421)

10 - Cerro Largo – Cândido Godói (ERS-165)

11 - Ubiretama (BRS-392)

12 - Itacurubi (ERS-541)

13 - Coqueiro Baixo (ERS-425)

14 - Capitão – Encantado (via municipal -convênio)

15 - Cerrito (ERS-706)

16 - Ponte Preta (RSC-480)

17 - Ivorá (ERS-348)

Acessos Iniciados:

1- Lagoa Bonita do Sul (ERS-400)

2 - Rolador (ERS-165)

3 - Travesseiro (VRS-811)

4 - Montauri (ERS-447)

5 - Senador Salgado Filho (VRS-867)

6 - São Martinho da Serra (ERS-516)

7 - Capão Bonito do Sul (ERS-461)

8 - Pinheirinho do Vale (ERS-528)

9 - Barra do Rio Azul (convênio)

10 - Itatiba do Sul (ERS-137/convênio)

11 - Jari (VRS-805)

12 - Centenário (ERS-477)

13 – Cruzaltense (ERS-483)

14 - Mariano Moro (ERS-426)

15 - Lagoão (ERS-347)

16 - Pinhal Grande (ERS-149)

17 - Ametista do Sul (ERS-591)

18 - São José do Inhacorá (RSC-472/ponte)

19 - Cerro Grande do Sul (ERS-715/ordem de início)

20 - Amaral Ferrador (ERS-354/ordem de início)

21 - Garruchos (ERS-176 / ordem de início)

Acessos a iniciar:

1 - Alegria (ERS-520 / em licitação)

2 - Pedras Altas (ERS-608/em licitação)

3 - Pirapó(ERS-550/em fase final de projeto)

4 - Benjamin Constant do Sul (ERS-487/contrato em dação)

5 - Novo Tiradentes (ERS-325/em licitação)

6 - São José das Missões (BRS-386/em fase final de projeto)

7 - São Pedro das Missões (BRS-386/em fase final de projeto)

8 - Nova Ramada (ERS-539/convênio/em licitação pelo município)

9 - Barão do Triunfo (ERS-711/em cessão de contrato)

10 - Faxinalzinho (ERS-487/contrato em dação)

11 - Sede Nova (BRS-468/em fase de envio para licitação)

12 - Santo Expedito do Sul (ERS-465/em cessão de contrato)

13 - Tupanci do Sul (ERS-492/em cessão de contrato)

Acessos em Projeto:

1 - Dois Irmãos das Missões (ERS-330)

2 - Engenho Velho (ERS-143)

3 - Entre Rios do Sul (ERS-483)

4 - Mariana Pimentel (ERS-711)

5 - Monte Alegre dos Campos (ERS-460)

6 - Pinhal da Serra (ERS-456)

7 - Quatro Irmãos (VRS-828)

8 - Quevedos (ERS-524)

9 - São Valério do Sul (ERS-573)

10 -Tunas (ERS-531)

11 - União da Serra (ERS-443)



Fonte: Secretaria de Logística e Transportes