Ciclones e enchentes provocam prejuízo de R$ 160 milhões na infraestrutura de transportes do RS

As severas condições climáticas verificadas no Rio Grande do Sul neste ano (ciclones em junho e enchentes em setembro) implicaram um prejuízo em estradas e pontes estaduais (e algumas estruturas municipais) na ordem de R$ 160 milhões. A informação é do secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Ele calcula que seja possível recuperar as estradas danificadas ainda neste ano. “Um pouquinho mais de dificuldade teremos nas pontes”, admite o secretário. No entanto, mesmo essas estruturas deverão ter as obras iniciadas antes do fim de 2023, projeta o dirigente. Entre as pontes estaduais destruídas estão a de Caraá (ERS-030), Três Cachoeiras (ERS-494), São Valentim do Sul (ERS-431), Farroupilha – Nova Roma do Sul (ERS-448) e Santo Antônio da Patrulha (ERS-474 – nesse último caso já foi construída uma nova ponte pela Empresa Gaúcha de Rodovias - EGR). Pelo lado das pontes avariadas de responsabilidade municipal (mas que o governo estadual está apoiando a recuperação) estão as que ligam Muçum a Roca Sales, Dois Lajeados a Cotiporã, Guaporé a Anta Gorda, e Serafina Corrêa a Nova Bassano.

O secretário informa que, desde o começo das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro, 30 rodovias estaduais foram bloqueadas. Desse total, 24 estradas já foram liberadas pelo governo gaúcho. Costella comentou sobre a situação dessas infraestruturas nesta quinta-feira (28), durante o 11º Fórum de Infraestrutura e Logística, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS), no hotel Deville, em Porto Alegre.

Ainda no evento, o secretário informou que, no ano passado, a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) promoveram a contabilização do ativo do Estado em estradas, pontes, túneis e viadutos, abrangendo um total de aproximadamente 10,3 mil quilômetros. O montante desses empreendimentos foi avaliado em cerca de R$ 21 bilhões.

Para 2023, a previsão de investimentos do governo gaúcho em estradas no Rio Grande do Sul é na ordem de R$ 500 milhões. Uma obra emblemática citada por Costella é a ligação asfáltica no município de Garruchos que, segundo ele, está com a licitação sendo ultimada. O secretário lembra que atualmente é preciso percorrer 58 quilômetros de estrada de chão para um veículo chegar à cidade. Quanto ao modal aéreo, o dirigente adianta que o governo vai tentar fomentar e apoiar a realização de voos para países vizinhos (Argentina e Uruguai) a partir de aeroportos do Interior e da Capital.

Em relação ao Fórum de Infraestrutura e Logística, o vice-presidente da AHKRS e coordenador do encontro, Renê Wlach, ressalta que o evento já é algo consolidado no setor. O dirigente, que também é gerente comercial da Medlog Transport & Logistics, divulgou na ocasião o Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), recentemente instalado pela empresa em Rio Grande. A estrutura oferta serviços como armazenagem e nacionalização de cargas e entre os principais itens trabalhados pela unidade, Wlach aponta que estão máquinas, autopeças, resinas plásticas e ferramentas.