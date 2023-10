Marcopolo fornece primeiro ônibus 100% elétrico para Manaus

Como parte do compromisso contínuo com a melhoria do transporte público na cidade de Manaus (AM), a prefeitura da cidade apresentou à comunidade o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, produzido pela gaúcha Marcopolo.

"Iniciamos, em junho, um programa de demonstrações do Attivi em algumas cidades brasileiras, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Ponta Grossa, entre outras. Agora, o modelo está sendo mostrado em Manaus, importante mercado para a Marcopolo", destacou Alexandre Cervelin, gerente comercial responsável pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte da Marcopolo.

Segundo ele, o veículo proporciona benefícios e vantagens à população da capital amazonense e ao meio ambiente. O Marcopolo Attivi Integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica das sete décadas de atuação da companhia.

O modelo, que pode ter até 13 mil mm de comprimento total, possui chassi Low Entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3,3 mil Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Knorr e baterias CATL com capacidade de 396 kWh e autonomia entre 250 e 280 km, dependendo das condições de utilização.

Para maior conforto e segurança dos passageiros, o veículo conta com ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, com preparação para a instalação do microfone, câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui ainda espaço reservado para PcD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista.

Fundada há 74 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil e posiciona-se entre as maiores fabricantes do mundo. A companhia está comprometida com o futuro da mobilidade, atenta ao desenvolvimento de novos modais, e investe de forma contínua em aprimoramento, tecnologia, design e expansão, produzindo soluções que contribuem para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com fábricas nos cinco continentes, os veículos produzidos pela empresa rodam nas estradas de mais de cem países. As informações são da assessoria da empresa.