Formação de contadores expande horizontes com novas diretrizes

Estudar, registrar, analisar e interpretar os fenômenos que impactam o patrimônio das organizações, públicas ou privadas, são práticas que fazem parte do conceito de contabilidade. O Dia do Contador, celebrado no dia 22 de setembro, traz atenção à importância da profissão para a sociedade e promove a reflexão sobre o histórico das atividades que envolvem os seus campos de estudo no Brasil. A data resgata a assinatura do então presidente Getúlio Vargas, em 1945, ao Decreto Lei n.º 7.988, que deu início a criação dos primeiros cursos brasileiros de ensino superior em Ciências Contábeis.

Nesses 79 anos desde o decreto, os conhecimentos esperados - e exigidos - das graduações em Ciências Contábeis no País foram se adaptando às diferentes transformações ocorridas na sociedade e que interferem, também, no dia a dia do contador. Desde novas formas de relações comerciais até a importância da tecnologia no papel do contador, a adequação às novas possibilidades de atuação é uma constante no universo da contabilidade.

"Quem escolheu a profissão de contador sabe que optou por uma função que tem como motor propulsor o conhecimento. Podemos dizer que todas as áreas têm essa necessidade de capacitação constante, mas a profissão contábil, em essência, está nessa transferência de conhecimento adquirido e atualizado", reflete o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Márcio Schuch.

Exemplo dessa atualização permanente, o Ministério da Educação (MEC) instituiu, em março deste ano, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis. Debatendo as necessidades de adaptação curricular desde 2021 entre os agentes, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as Instituições de Ensino e o próprio MEC, as novas diretrizes buscam alinhar as cobranças do mercado ao modelo de formação dos contadores.

"É uma reformulação muito importante no que a graduação precisa aplicar na sua estrutura do curso de Ciências Contábeis, trazendo perspectivas muito atuais e que vão desde habilidades de relação interpessoal e liderança, até conhecimentos mais aprofundados na área de tecnologia", explica Márcio. O presidente reforça que, mesmo que esses conhecimentos já estejam presentes na rotina e na formação de muitos contadores, a obrigatoriedade da nova diretriz curricular amplia ainda mais a importância dessa constante adaptação ao dinamismo das relações sociais que afetam diretamente um dos cursos superiores mais procurados do país.

Segundo dados do último Censo do Ensino Superior, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a graduação em contabilidade é o quinto curso com maior número de alunos matriculados no Brasil, com mais de 320 mil estudantes no País. Essa expressividade na formação dos contadores reflete também a importância da obrigatoriedade das novas diretrizes, que passaram a incorporar diferentes áreas, como desenvolvimento sustentável, governança e soft skills, promovendo uma visão mais ampla da atuação do contador e mais alinhada com as necessidades do mercado de trabalho.

A fim de medir o conhecimento médio adquirido na graduação, outro ponto importante na formação dos profissionais da contabilidade está na realização do Exame de Suficiência do CFC. Incluso na lei orgânica da profissão contábil desde 2010, o teste é realizado pelos estudantes após a conclusão do curso e busca equalizar os novos contadores e se alinha ao propósito do Conselho: garantir que a sociedade tenha acesso a profissionais com um nível base de conhecimento.