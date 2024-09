Empresa cria novo aplicativo de mobilidade em Porto Alegre

Tendo em vista ampliar a oferta de carros por aplicativo, que anda em baixa após as enchentes de maio, a Kovi, empresa de aluguel de carros, criou sua própria plataforma de mobilidade urbana para Porto Alegre. Homônimo da empresa, o novo aplicativo está em funcionamento para o público desde a segunda-feira da semana passada, 16 de setembro, e os motoristas já podem fazer o cadastro.

A Kovi oferece duas categorias de corrida: a Kovi Econômico e a Kovi Monitorado. O primeiro tipo, como sugere o nome, apresenta uma opção mais em conta para o passageiro, além de ser liberado para o cadastro de qualquer carro. Enquanto isso, no segundo modelo, os veículos disponíveis para corrida são todos necessariamente alugados pela Kovi. Dessa forma, é possível que sejam monitorados 24h por dia por um time de segurança da empresa, através de um dispositivo eletrônico chamado KTS.

A performance dos motoristas durante as corridas é um importante elemento da avaliação feita pela Kovi, podendo influenciar o processo de remuneração. Por meio do KTS, a Central de Segurança da Kovi também consegue acompanhar os percursos e desligar qualquer carro alugado pela empresa. Estas estratégias promovem mais segurança e conforto aos passageiros.

De acordo com o fundador e presidente da Kovi, Adhemar Milani Neto, o objetivo da empresa é fazer com que os motoristas tenham mais lucro e que, ao mesmo tempo, os passageiros paguem menos por um serviço de qualidade. A proposta do aplicativo é de que somente 10% do valor de cada corrida seja destinado para a Kovi.

O novo aplicativo também apresenta um mecanismo de compensação em caso de indicação de passageiros. O valor recebido por cada viagem de uma pessoa indicada é de R$0,30. Assim, se um motorista indicar 10 pessoas, e estas fizerem 10 viagens, o referido motorista ganhará R$30. "Sempre que um motorista realizar uma indicação, ele ganhará continuamente em cima de cada movimentação deste novo usuário na plataforma, seja dirigindo uma corrida ou então como viajante", explica Milani.

"A Kovi nasceu para criar oportunidades para as pessoas dirigirem suas próprias vidas. Após tantos motoristas perderem seus carros e suas casas, e ficarem desamparados com suas fontes de renda, decidimos ampliar o escopo de serviços, mesmo que conectados, permitindo aos profissionais alugarem veículos e também atuarem com mais segurança e condições", afirma Milani.

Se em Porto Alegre o aplicativo alcançar resultados positivos, a Kovi planeja expandi-lo para São Paulo. Para acessar o serviço basta baixar o aplicativo nas plataformas digitais.