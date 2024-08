Contabilidade eficiente requer tecnologia

Aumentar a eficiência das rotinas dos escritórios de Contabilidade diante da complexidade da legislação tributária brasileira é o grande desafio dos profissionais da área. A eficiência também é fundamental para melhorar a experiência dos clientes e aumentar a fidelidade.

Tornar um escritório mais eficaz significa tornar as rotinas mais ágeis, mantendo em dia obrigações fiscais, controles de fluxo de caixa e de pessoal, entre outros. É fundamental para garantir a saúde do negócio a curto, médio e longo prazos. Quanto maior a carteira de clientes, mais difícil será manter todas as obrigações em dia e, por consequência, a saúde da empresa.

Os sistemas de contabilidade online têm sido os melhores parceiros para facilitar o trabalho manual, além de agilizar e dar maior segurança aos processos. As gestões contábil e fiscal pela internet dispensam arquivos, papéis e mão de obra. Quando o empresário recebe informações precisas e com certa agilidade ele terá uma bagagem maior para tomar decisões mais assertivas em processos relacionados ao seu negócio.

Com vistas à essa rapidez na prestação do serviço, empresas contábeis e da área de tecnologia vêm se empenhando na criação de ferramentas que facilitem os processos internos, tornando as operações mais enxutas. É o caso da empresa iCount Plus, que criou uma plataforma all-in-one para contadores, com ferramentas de gestão, serviços e produtos para contadores com alta demanda e que podem prestar suporte na administração empresarial. "O desafio enfrentado por esses profissionais é significativo, devido à alta demanda por questões legais e o tempo gasto em atendimentos, muitas vezes com dúvidas recorrentes ou solicitações de documentos, que representam cerca de 30% das interações", explica o CEO da iCount, Lucas Bugati.

Plataformas e softwares de contabilidade estão cada vez mais disponíveis no mercado para gestões contábil, fiscal e financeira de empresas. Cabe ao profissional da área avaliar o que se enquadra melhor às suas necessidades e também as do seu cliente.

A chamada Contabilidade 4.0 se utiliza de ferramentas de integração e automatização. Com elas, além da agilidade, o escritório aumenta sua competitividade, uma vez que acompanha tendências e aumenta a assertividade do serviço prestado ao cliente. Exemplo é a rapidez na troca de informações, uma vez que o acesso às informações deixa de ser via papeis e passam a estar na nuvem, com fácil acesso. Com um acesso mais ágil, mais rápidas são concluídas as demandas. A produtividade, portanto, passa a ser maior. Conciliações e balanços são duas de inúmeras atividades que podem ser realizadas por softwares.

Entre as ferramentas mais conhecidas estão a Conta Azul, reconhecida como um ERP, sistema que envolve todos os processos empresariais necessários para administrar uma empresa, como finanças, RH, produção, cadeia de suprimentos e serviços, entre outros. As funcionalidades do sistema em nuvem otimizam as rotinas de cobranças, pagamentos, vendas, conciliações bancárias, gráficos e relatórios. Considerado um dos mais completos, ele permite cálculos e emissão de guias de impostos com poucos cliques efetividade e até abertura de uma nova empresa, com suporte 100% on-line.

Embora a realidade de cada escritório seja diferenciada, o certo, para todos eles, é o custo-benefício com a adição de ferramentas. Os produtos digitais reduzem custos e melhoram o desempenho de clientes, o que, por consequência, aumentam a receita.