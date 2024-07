Tecnologia pode ajudar na implantação de práticas ESG nas empresas

A busca pela sustentabilidade e o entendimento do que são as práticas ESG cresceram exponencialmente durante os anos de pandemia. Mas, ainda que as empresas tenham interesse na adoção das mesmas, o desafio atual é mensurar e tangibilizar os resultados provenientes dessas boas práticas. Por isso, a tecnologia voltada ao ESG tem um papel fundamental para medir o crescimento dos negócios de uma forma sustentável.

A combinação de tecnologia avançada e expertise humana, como exemplificado pelo a360 da Ambipar ESG, demonstra como a inovação pode ser um motor poderoso para a aplicação dos princípios ESG nas empresas. Com ferramentas que facilitam a mensuração precisa, gestão integrada de riscos, adaptabilidade, investimento escalonável e suporte contínuo, as empresas estão bem posicionadas para promover uma governança mais sustentável e responsável.

O CEO da Ambipar ESG, Claudinei Elias, é um dos principais especialistas do país quando o assunto é implantação de soluções ESG com uso de tecnologia. Ele separou cinco dicas importantes para que seja possível acelerar essa jornada. Confira:

1 - Mensuração Precisa e Resultados Palpáveis

A chegada de novas ferramentas tecnológicas, como o caso do a360, da Ambipar ESG, permite às empresas mensurar com precisão seus impactos ambientais, sociais e de governança (ESG). A integração de tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) facilita a análise de dados em grande escala, oferecendo insights acionáveis que ajudam as organizações a tomar decisões informadas. Isso não só melhora a transparência, mas também permite que as empresas demonstrem de forma clara e concreta os resultados de suas iniciativas ESG.

2 - Gestão Integrada de Riscos e Conformidade

A tecnologia pode transformar a maneira como as empresas gerenciam riscos e conformidade regulatória. Algumas plataformas, por exemplo, oferecem uma solução integrada de Governança, Risco e Compliance (GRC) que simplifica e unifica esses processos. Isso significa que as empresas podem monitorar e responder a riscos de maneira mais eficiente, garantindo que estejam em conformidade com as regulamentações e normas de sustentabilidade. A abordagem holística permite ainda que todos os níveis da organização estejam alinhados com as práticas de governança e sustentabilidade.

3 - Adaptação e Flexibilidade

Uma das grandes vantagens das soluções tecnológicas modernas é a sua capacidade de adaptação. Os softwares desenvolvidos pela empresa, com sua arquitetura baseada em nuvem e altamente configurável, podem se integrar facilmente aos sistemas internos e externos de qualquer empresa, independentemente do setor ou tamanho. Isso proporciona uma flexibilidade sem precedentes, permitindo que as empresas personalizem a plataforma para atender às suas necessidades específicas de ESG. Essa adaptabilidade facilita a adoção de práticas ESG de maneira eficiente e personalizada.

4 - Investimento Acessível e Escalonável

Tecnologias avançadas oferecem diversas opções de investimento, tornando mais fácil para as empresas iniciarem suas jornadas ESG. Já existem softwares no mercado que permitem que as empresas comecem rapidamente com um investimento inicial acessível, utilizando configurações pré-definidas para gerenciamento de risco integrado. À medida que as necessidades e recursos das empresas crescem, a plataforma pode ser personalizada para demandas mais complexas, oferecendo uma solução escalonável que se adapta ao desenvolvimento das práticas ESG da organização.

5 - Suporte Contínuo e Especializado

Além da tecnologia, o suporte contínuo e especializado é crucial para a implementação eficaz de práticas ESG. É necessário procurar por empresas que ofereçam não apenas a plataforma tecnológica, mas também suporte integral ao longo da jornada de governança e gestão de riscos dos clientes. Isso inclui consultoria, sustentação e gestão da aplicação, garantindo que as empresas tenham o suporte necessário para utilizar plenamente a tecnologia e alcançar seus objetivos de sustentabilidade. Esse apoio contínuo reduz o custo total de propriedade e acelera a adoção de práticas ESG, promovendo uma governança mais eficiente e sustentável.