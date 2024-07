Projeto de mediação apoia empresas afetadas por enchentes

Em resposta à recente tragédia climática, que devastou diversas regiões do Rio Grande do Sul, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - Brasil (Camarb) se uniu às parceiras gaúchas Câmara de Arbitragem e Mediação (Camers) e Câmara de Arbitragem da Federasul (CAF) para oferecer um programa de mediação gratuita (PMG) para empresas alocadas no Estado. A parceria tem por objetivo facilitar a resolução de disputas decorrentes dos impactos das enchentes, permitindo que as empresas concentrem seus esforços na reconstrução e retomada de suas atividades.

As três câmaras convidaram os mais experientes e qualificados mediadores do país para atuarem voluntariamente nos conflitos que permeiam a reconstrução das empresas no RS. Os procedimentos, totalmente online, estarão sob administração da Camarb, que tem mais de 25 anos de experiência em arbitragem, mediação e dispute boards (comitê de prevenção e solução de disputas, método alternativo de solução de conflitos). A Mediação é um mecanismo de resolução de conflitos eficiente, ágil e colaborativo, que facilita o diálogo entre as partes envolvidas, promovendo o entendimento mútuo e acordos sustentáveis, contribuindo para a pacificação social. As empresas interessadas podem fazer a inscrição no site da Camarb (www.camarb.com.br/pmg).

O projeto é aberto para todas as empresas do Rio Grande do Sul cujas atividades foram afetadas pelas enchentes do final do mês de abril e início do mês de maio deste ano, podendo abranger parceiros comerciais de fora do estado. O critério é que haja ao menos uma empresa do estado envolvida na controvérsia. "Mesmo não estando mais tão presente nas pautas nacionais, a reconstrução do RS está só começando. Sabemos o quão difícil é se reerguer após algo tão trágico, ainda mais se não houver um apoio. Então estamos fazendo tudo que está ao alcance para permitir que as empresas possam se estabelecer de novo o quanto antes", diz a consultora e vice-presidente de ESG da Camarb, Claudia Pitta.

Ao resolverem seus conflitos de forma harmoniosa, as empresas podem evitar longas batalhas judiciais e focar na retomada de seus negócios. Na mediação, em vez de delegar as decisões a um juiz, as partes envolvidas têm a oportunidade de negociar diretamente os termos do acordo, assegurando que suas necessidades e preocupações sejam atendidas. Isso resulta em soluções mais adaptadas às especificidades de cada caso, contribuindo para a satisfação mútua e o cumprimento voluntário dos acordos. Esta iniciativa é resultado da união de esforços de três câmaras consagradas no país e oferece às empresas gaúchas uma ferramenta fundamental para a superação da crise e construção de um futuro mais resiliente, justo e próspero.

"Começamos resgatando as vidas e depois passamos aos patrimônios, então precisamos reconstruir não só a parte material, mas as relações também. Por isso é tão importante a realização de mediações, pois estão todos em uma posição de fragilidade", pontua o presidente do Comitê de Mediação da Camers, Ricardo Chaves Barcellos. "Quando falamos de reerguer empresas, estamos tratando de retomar a economia e os negócios. Para além de bens materiais, é essa guinada que irá trazer de volta os empregos e dignidade das pessoas que já foram tão prejudicadas nessa catástrofe", completa.

O projeto foi lançado pelas entidades no dia 22 de julho de 2024 e contemplará todo o Estado do Rio Grande do Sul. Por ser emergencial e gratuito, o Programa terá duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogado.