Anac autoriza a reabertura do aeroporto de Canela

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), autorizou, nesta quinta-feira (19), o retorno das operações do Aeroporto de Canela. O terminal seguia fechado até quarta-feira (18), pois ainda restavam materiais de obras na pista.

A estrutura, assim como o terminal de Torres , teve as operações interrompidas no último dia 13, durante os trâmites de. No dia 2 de setembro, ambos aeródromos do Estado foram repassados oficialmente para a administração da, mas o processo ainda está em andamento e deve ser concluído até janeiro do ano que vem.