Reforma tributária deve gerar aumento de impostos para empresas contábeis

A entidade vem tentando pleitear alternativas para amortecer o prejuízo que empresas de serviço devem sofrer em razão da não possibilidade de compensação dos créditos no custo com pessoal.

Além disso, não é possível vislumbrar uma simplificação com a aprovação do texto ", diz Ribeiro Júnior, que é presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).

"Sem a definição das alíquotas do IBS e da CBS, por Lei Complementar ou resolução do Senado Federal, não se tem qualquer garantia de que não haverá aumento de carga tributária para o setor de serviços.

A advertência sobre acréscimo de carga às prestadoras de serviços, a partir do novo modelo, também ganha eco em outros representantes do segmento. Na visão do contador Flávio Ribeiro Júnior, tudo indica aumento de impostos para o setor e maior complexidade na apuração fiscal , considerando o desenho atual da reforma.

Segundo a justificativa do governo federal, o aumento de carga para o setor de serviços será compensado por meio do crescimento econômico que a própria reforma tributária vai gerar no País, o que permite que as empresas repassem esse custo aos seus contratantes. Mas o crescimento da economia é apenas uma hipótese e, se acontecer, será a médio e longo prazo, acredita Schuch.

Já para as empresas de serviços, os maiores custos são referentes à mão de obra, o que não pode ser abatido via créditos. "Ou seja, vão acabar pagando praticamente a alíquota cheia", alerta Márcio Schuch, integrante da Comissão de Estudos da Reforma Tributária do CFC e presidente do Conselho de Contabilidade do Estado (CRCRS).

Atualmente, a incidência pode ser de até 13,84% sobre a receita bruta das empresas contábeis, em ambos regimes. Levando em conta as simulações, o aumento de carga será de 100,42% a 126,72% para negócios no Lucro Presumido, e de até 290,63% no Simples Nacional.

Visto que as alíquotas do novo regime serão definidas em Lei Complementar após a aprovação do texto, o relatório do CFC faz uso de cenários hipotéticos, considerando as possíveis alíquotas de 25%, 28% e 30%.

Em estudo recente publicado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a instituição demonstra que, tanto as empresas alocadas no Simples Nacional quanto as de Lucro Presumido, pagarão mais impostos a partir da reforma tributária.

Com o início das discussões no Senado Federal e expectativa de votação da reforma tributária em outubro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), empresas de serviços contábeis e instituições representativas vêm alertando sobre o risco de aumento substancial na carga fiscal para o setor.

Segmento contábil busca esclarecer impactos da reforma na atividade

O texto da reforma tributária, já aprovado na Câmara de Deputados e em tramitação no Senado, deve provocar aumento na carga tributária para empresas prestadoras de serviços contábeis, segundo análise de cenários produzida por entidades representativas.

Aliado a esse temor, que se dá com base em simulações já que muitas definições serão feitas após a promulgação, há também um sentimento de incerteza sobre o real impacto positivo do novo modelo na simplificação de tributos.

Um relatório recente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) lista os principais pontos indefinidos na reforma tributária, e que incidem diretamente sobre o setor de serviços. O principal deles é a imprecisão quanto às alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a ser arrecadado por estados e municípios, e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de arrecadação federal.

Esses dois tributos vão substituir os cinco do modelo vigente em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. As alíquotas serão definidas em lei complementar.

Outra incerteza é sobre dependência de normas infraconstitucionais: "a dependência de normas infraconstitucionais ainda não discutidas, limita a compreensão do novo sistema tributário e restringe a capacidade dos contribuintes e profissionais da contabilidade de planejar e se adaptar adequadamente às mudanças", aponta o relatório.

Segundo Márcio Schuch, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) e integrante da Comissão de Estudos da Reforma Tributária do CFC, a reforma representa, sem dúvidas, um avanço. Mas, até o momento, o que se tem são apenas as diretrizes do novo modelo. "A parte realmente prática, de operacionalização, e até onde essas intenções de simplificar o modelo serão afetivas, depende de outras definições", salienta o contador.

Há também indefinição no que tange à ausência de sistemática de controle para evitar aumento de carga tributária, de mecanismos que imponham maior eficiência nas novas normas, além da complexidade da transição entre os dois sistemas de apuração, elenca a Comissão do CFC.

"Percebemos como algo contraproducente uma regra de transição de oito anos, tal qual foi aprovada na Câmara dos Deputados, porque durante este período nós teremos que calcular dois regimes simultaneamente, o que vai aumentar o custo de conformidade", reitera Flávio Ribeiro Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).

Em ofício enviado aos senadores gaúchos, a entidade afirma que a fase de transição para a implantação do novo sistema tributário, por si só, já deve provocar aumento de complexidade para as empresas na apuração dos tributos devidos.

"Desse modo, é necessário garantir o impedimento à criação de obrigações acessórias, que costumam ser impostas pela administração tributária à revelia das empresas e dos custos consequentes delas".

Além desses apontamentos, o Sescon-RS também cobra que o período de noventena seja respeitado. Isto é, um prazo mínimo de 90 dias para que sejam cobrados tributos, a partir da publicação da lei. Ambas entidades que representam os serviços contábeis afirmam que têm encontrado espaço para apresentar seus estudos e reivindicações aos senadores, em Brasília. "No entanto, existe uma distância entre o que é apresentado e o que é aprovado, como vimos na Câmara de Deputados", diz Ribeiro Júnior. "Nossas oportunidades são um pouco restritas. Tivemos 10 minutos de fala no Senado e entregamos o relatório em plenário. No restante, temos feito uma sensibilização individualmente com os senadores", acrescenta Schuch.