Prêmio Inovar Contábil será destaque na XIX Convenção de Contabilidade do CRCRS

Uma das principais atrações da XIX Convenção de Contabilidade, que ocorrerá de 25 a 27 de outubro, em Bento Gonçalves, é a primeira edição do Prêmio Inovar Contábil, que vai selecionar práticas inovadoras e bem-sucedidas da profissão. Contadores e estudantes que desenvolveram metodologias eficazes e comprovadas em suas atividades contábeis terão a oportunidade de apresentá-las durante a premiação, na Fundaparque.

No total, dez cases de sucesso serão selecionados, e os três melhores serão agraciados com certificados e o prestigioso Selo de Distinção: ouro para o primeiro lugar, prata para o segundo lugar e bronze para o terceiro lugar. A iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade

(CRCRS) quer mobilizar profissionais da contabilidade e, a partir da visibilidade gerada pelo Prêmio Inovar, os colegas da área encontrem inspirações para aprimoramento nas soluções de demandas até então exercidas de modo convencional.

"Nas diferentes atividades realizadas pelo Conselho, como seminários e eventos em geral, temos identificado diversas iniciativas inovadoras, algumas voltadas à gestão da equipe, outras aos processos. Muitas delas também relacionadas à entrega e a melhoria da percepção do cliente ou do gestor das informações", diz o presidente do

CRCRS, Márcio Schuch.

A premiação será uma forma de dar palco a esses projetos. Aos profissionais selecionados, o principal ganho é o reconhecimento junto ao mercado e também na comunidade contábil, pois segundo Schuch, inspirarão os colegas com metodologias personalizadas e diferenciadas. "O resultado de um trabalho de valor que fomenta a melhoria dos processos e das atividades da contabilidade".

De acordo com o presidente, aplicar a inovação ainda é considerado um diferencial, mas logo à frente será uma necessidade básica, principalmente diante das novas tecnologias que estão remodelando a profissão." Aquele profissional que não percorrer uma carreira com métodos inovadores terá um desempenho abaixo do esperado pela sociedade, com menos condições de se destacar no mercado de trabalho".

As inscrições para o Prêmio Inovar Contábil são gratuitas e estão abertas até o dia 5 de setembro. Os interessados devem se inscrever no site crcrs.org.br/convencao, onde também está o regulamento completo do prêmio. Para se inscrever, é preciso ser estudante de Ciências Contábeis, profissional da contabilidade (técnicos ou contadores) ou uma organização contábil que esteja participando da XIX Convenção de Contabilidade, e dentro dos parâmetros do regulamento.

