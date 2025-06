Reconstruir com as mãos e com afeto é o caminho proposto pelo Instituto Justiça

Com raízes no interior do Rio Grande do Sul, Indiara de Sousa carrega a força do território e o impulso da urgência. Atualmente vive em São Paulo, onde fundou o Instituto Justiça ao lado do marido, Luiz Felipe Dias de Sousa, Indiara atua na linha de frente de projetos sociais desde 2020. Mas foi diante das enchentes históricas de maio de 2024, que devastaram o Sul do Brasil, que ela encontrou a dimensão exata do verbo agir. Em poucas semanas, coordenou uma das maiores mobilizações humanitárias espontâneas do estado, articulando centros de distribuição, voluntários e toneladas de doações com um foco claro: fazer a ajuda chegar a quem realmente precisa.

"Meu telefone não parava de tocar. Eu dormia dentro de um hangar. Foram mais de 100 caminhões e duas mil toneladas de donativos distribuídos com apoio de mais de 500 voluntários", conta Indiara. A ação, batizada de BAH - Baita Ajuda Humanitária, surgiu da ausência de planejamento logístico do poder público frente à catástrofe. "Não adiantava encher São Paulo de doações se ninguém sabia quais estradas estavam acessíveis no Rio Grande do Sul."

A partir dessa experiência, o Instituto Justiça direcionou seus esforços para territórios de difícil acesso e comunidades invisibilizadas. Por meio de uma rede de apoio local, como jipeiros, congregações religiosas e lideranças comunitárias, o projeto alcançou 19% dos municípios afetados, abrangendo 78% da população impactada. "Começamos com a ajuda emergencial e depois partimos para a reconstrução", explica Indiara.

Uma das voluntárias, Carla Casagrande, moradora do Vale do Taquari, foi fundamental nesse processo. Ao identificar que a fase crítica das doações havia passado, ela alertou Indiara para a nova urgência: fazer com que as famílias pudessem voltar para casa. "Com a ajuda dela, mapeamos mais de 600 famílias e adotamos 530, priorizando aquelas com idosos, pessoas com deficiência e baixa renda", relata. Fogões, geladeiras, armários e outros itens básicos foram entregues graças a uma campanha que arrecadou cerca de R$700 mil, com apoio de pessoas físicas e financiamento coletivo.

Mas o trabalho não parou na reconstrução. Ao perceber o acúmulo de roupas inutilizáveis nos centros de doação — muitas delas danificadas, sujas ou inadequadas —, surgiu o Recria-se, projeto socioambiental que une capacitação feminina, economia circular e geração de renda. Roupas que iriam para o lixo são agora recicladas, transformadas em fio têxtil e convertidas em novos produtos, como ecobags e estojos.

Desde outubro de 2024, 64 mulheres de seis comunidades gaúchas já foram capacitadas no projeto. Além do impacto humano, o projeto também abre portas para o diálogo ambiental com empresas e consumidores. "Esses produtos têm um ciclo virtuoso: evitam descarte incorreto, geram renda local e promovem o protagonismo feminino. As empresas podem comprar por quilo e recebem kits costurados pelas próprias mulheres", explica Indiara.

O Instituto também se prepara para lançar o Regenera Raízes, um projeto de reflorestamento previsto para agosto deste ano na região de Santa Maria. Serão 30 mil árvores plantadas em formato de agroflorestas — com recuperação ambiental, produção de alimentos e capacitação de pequenos produtores.