Construindo um futuro de esperança para a comunidade do Morro da Cruz

O Morro da Cruz, localizado na zona Leste de Porto Alegre, é uma comunidade que abrange partes dos bairros São José, Partenon e Vila São José. Apesar de não ser oficialmente reconhecido como um bairro independente e nem figurar no mapa oficial da cidade, essa é uma região conhecida por dois aspectos marcantes: sua altitude e as comunidades que a habitam. Com aproximadamente 285 metros de altura, o Morro da Cruz é um dos pontos mais elevados de Porto Alegre, e oferece uma vista panorâmica do Guaíba e diversas áreas da capital gaúcha. Essa localização privilegiada contrasta com os desafios enfrentados pelos moradores, que vivem em uma região densamente povoada e marcada por problemas de desigualdade social.

Apesar das adversidades, o complexo do Morro da Cruz também é um símbolo de resistência, onde moradores se organizam de forma autônoma para lutar por melhorias e superar adversidades. Um exemplo dessa resistência é a atuação da ONG Coletivo Autônomo, que, há mais de cinco anos, desempenha um papel fundamental na comunidade. A organização oferece apoio por meio de doações, promove cursos de capacitação e acolhe moradores em situação de vulnerabilidade.

A trajetória da ONG começou em 2011, quando a antropóloga Lucia Scalco - e atualmente presidente da organização, visitou o Morro da Cruz para realizar sua pesquisa de mestrado. Durante a experiência, ela percebeu a urgência de unir forças para ajudar uma comunidade que carecia do básico. Entre os desafios, chamou atenção a grande quantidade de crianças que passavam o dia nas ruas enquanto seus familiares trabalhavam. Diante dessa realidade, surgiu a ideia de criar uma escolinha de turno inverso à escola.

Inicialmente, o espaço funcionava apenas aos sábados, com o apoio de voluntários que ofereciam atendimento e cuidados às crianças. Com o tempo, a iniciativa cresceu e passou a operar três vezes por semana, até se consolidar como um projeto diário, com atividades nos turnos da manhã e da tarde.

O Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) é um núcleo que oferece cursos em diversas áreas com foco no reaproveitamento de computadores e consertos eletrônicos. Além das aulas de hardware e software, também ocorrem oficinas de fotografia e vídeo, inglês e programação. O local é um verdadeiro centro de transformação, abrigando projetos como o clube de xadrez, realizado em parceria com o Chess.com, e o "Conexões do Morro", uma iniciativa que busca instalar roteadores para fornecer internet gratuita à comunidade.

Para dar suporte emocional aos moradores, um grupo de psicólogas promove rodas de conversa e também acolhimento individual sempre que necessário. Outra importante iniciativa é o NAAM (Núcleo de Atendimento à Mulher do Morro da Cruz), criado com o objetivo de oferecer às mulheres um espaço seguro para dialogar sobre questões como violência doméstica. O NAAM também presta serviços como orientação sobre políticas públicas e direitos, apoio na elaboração de planos de carreira e currículos, além de promover oficinas de artesanato e atendimento terapêutico.

O Decola, por sua vez, é focado no desenvolvimento pessoal dos jovens e oferece atividades como aulas de teatro e oficinas de cidadania, voltadas para a formação de uma consciência crítica e engajamento social. Novidades surgem a todo momento nesses espaços, graças às mãos que fazem acontecer e ao empenho de pessoas que acreditam no futuro dessas crianças e jovens. O trabalho realizado pelo Coletivo Autônomo é capaz de revolucionar vidas e gerar oportunidades, no entanto, enfrenta desafios por depender de doações, editais e financiamentos cada vez mais escassos, que colocam em risco a continuidade de suas iniciativas.

Conheça mais sobre a ONG Coletivo Autônomo através do site https://coletivomdc.org/ e seja um apoiador ou doe através do QR Code.