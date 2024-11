Franqueadores e franqueados trocam experiências

Da Ilha de Comandatuba, Bahia

Empreendedores brasileiros e especialistas de diversas áreas estiveram reunidos entre os dias 23 e 26 de outubro na 22º ABF Con, evento promovido pela Associação Brasileira do Franchising (ABF) na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Com o tema "Viver e pensar o franchising", a convenção debateu assuntos relevantes para as franqueadoras e franqueados. Nesta edição, 600 participantes acompanharam os painéis e outras atividades, sendo 230 deles novos congressistas.

O primeiro painel tratou sobre as Fusões e Aquisições no Franchising: Estratégias de Crescimento, com a participação do presidente da ABF, Tom Moreira Leite (Grupo Trigo), Gabriel Guimarães (Zamp - Burger King/ Popeyes) e Diego Barreto (iFood).

A mediadora Natália Cid (BR Mania) salientou que o processo de fusão e aquisição de franquias é uma decisão complexa, envolta em vários dilemas e que precisa ter todos os aspectos avaliados. "A primeira dica é que não se deve olhar apenas os números, mas também as pessoas, o objetivo e propósito da fusão", afirmou.

Tom contou que, nas fusões realizadas pela rede, foi preciso entender quem eram os executivos das empresas adquiridas que se identificavam com o Grupo Trigo (responsável pelas marcas Spoleto, China in Box e Gendai, entre outros). "É preciso construir confiança com os franqueados, isso se faz escutando muito", aconselhou.

Barreto destacou que a sinergia está na parte final do processo com um conhecimento profundo dos empreendedores e da cultura corporativa. Guimarães afirmou que não há uma fórmula única e que, para serem escalonáveis, em algum momento é preciso existir sinergia ou transferência de conhecimento nos negócios.

O painel "Cultura e Marca em Sintonia: A Fórmula para um Posicionamento Poderoso" teve as presenças de Artur Grynbaum (Grupo Boticário), José Luís Fernandes (Hope), com moderação da presidente do Conselho da ABF, Cristina Franco. Grynbaum destacou que, para se garantir uma cultura forte, é necessário ter uma boa relação com o franqueado. "Forjar é muito difícil. É preciso ter paixão e brilho nos olhos. Quando conseguimos dar corpo para todo o time com atitudes consistentes, paixão, estamos construindo uma marca forte com cultura que é fundamental para gerar valores", disse.

"As marcas são beneficiadas quando sua cultura está definida e alinhada com seu propósito, à missão e à forma de agir, tanto interna quanto externamente. A cultura de marca é a materialização do 'jeito de ser' das organizações", complementou Cristina.

A presença feminina dominou no debate intitulado "Construindo marcas fortes - estratégias de branding", mediado por Mariana Iwakura (editora-chefe da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios) e com as presenças de Camila Kohlrausch (Calçados Bibi), Adriana Auriemo (Nuty Bavarian), vice-presidente da ABF, e Fernanda Raizama (Solar Coca-Cola).

Camila lembrou que a Calçados Bibi está presente no mercado há 75 anos e a palavra-chave da rede de franquias "é o cuidado". "Temos uma cultura muito forte do cuidado com as crianças, nossos verdadeiros clientes. Atuamos diretamente na construção da infância e de suas boas memórias, e procuramos a todo tempo nos colocarmos no lugar delas", afirmou a diretora de Marca e Varejo da empresa gaúcha.

Adriana abordou os elementos que podem criar uma conexão emocional com os clientes. "O aroma das castanhas glaceadas da Nutty Bavarian é uma das nossas marcas registradas e a principal maneira pela qual nos conectamos com nossos clientes. Para fortalecer esta conexão, procuramos estar em pontos estratégicos, como estações de metrô, shoppings e aeroportos."

Outros temas debatidos durante a Convenção foram a reforma tributária, Inteligência Artificial (IA) , multifranquias, marketing e outros. Duas especialistas internacionais trouxeram suas experiências para os participantes. A chinesa Wei Wei (da Winged Mind International Limited) falou sobre a evolução dos ecossistemas na nova era do varejo e a britânica Kate Ancketill (da GDR Creative Intelligence) abordou as novas soluções em IA e as diversas aplicações.