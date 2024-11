ABF intensifica iniciativas para capacitar franqueados

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) está reforçando as ações de capacitação de franqueados com o lançamento do Programa de Aceleração de Desempenho de Franqueados (Padaf) e o 1º Concurso de Consultoria de Campo. As iniciativas foram apresentadas durante a 22ª ABF Con, realizada de 23 a 26 de outubro na Ilha de Comandatuba, na Bahia. O evento é voltado a franqueadores e franqueados e reuniu representantes de grandes marcas e especialistas.

O Padaf é uma continuidade da parceria com a FIA, instituição com a qual a ABF já viabiliza o programa de MBA em Franquias, contribuindo para a formação profissional na área do franchising. O Programa de Aceleração será oferecido por meio de videoaulas gravadas por profissionais do setor que poderão ser assistidas na plataforma digital de educação continuada da ABF, a ABF Academy (abfacademy.com.br).

" A capacitação é um pilar importante da ABF e temos como um dos objetivos principais fortalecer a educação, nos aproximando cada vez mais das necessidades da ponta, conversando com quem realmente está 'jogando o jogo' com o nosso cliente . E para isso nós entendemos que o fortalecimento dessa parceria entre redes e franqueados só se dará através de iniciativas que possam oportunizar aos representantes das marcas conteúdos que sejam relevantes", explica Claudia Vobeto, diretora de Capacitação da ABF.

O programa será dividido em trilhas que têm como objetivo levar ao franqueado assuntos que são importantes para uma boa gestão, como liderança e finanças, entre outros. Os conteúdos serão elaborados por especialistas e vão oportunizar a pequenas, médias e grandes redes que utilizem esses conhecimentos para o desenvolvimento dos seus franqueados. Temas como Autoconhecimento e intraempreendedorismo em franquias, Orientação para resultados, Customer experience: foco na jornada e experiência no cliente para resultados eficientes, Gestão do tempo e produtividade, Ética e CSR em franquias farão parte do Padaf.

A outra novidade divulgada pela ABF durante a convenção foi o concurso para consultores de campo que tem como intuito incentivar a formação e atuação dos profissionais. Cabe aos consultores de campo acompanhar de perto as operações, orientando franqueados tanto em relação aos modelos da franqueadora, como aspectos de gestão. "Cada vez mais o que percebemos é que o consultor de campo vai para um papel muito além de um 'auditor/ treinador' para um executivo que é um consultor de negócios. Isso exige desse profissional que ele se aprofunde não só nos temas operacionais, o que é muito comum de se observar dentro das redes franqueadoras, mas também na formação em questões como finanças e marketing", avalia o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

"O desenvolvimento do consultor é um ponto vital e estratégico para as redes com a qualificação em habilidades como as inteligências emocionais e a capacidade de lidar com gente. As relações com o franqueado também são políticas e implicam inteligência emocional. O consultor, tendo todo um arcabouço de tecnologia, de ferramentas digitais para executar a sua atividade, ele tem mais tempo e mais capacidade de se preparar naquilo que nos é tão caro na relação franqueado e franqueador, que é fazer essa relação de parceiros de negócios", complementa Cristina Franco, presidente do Conselho da ABF.

O concurso de consultores de campo é composto de quatro etapas. A primeira é um curso on-line, em que o consultor de campo deverá participar, com duração de 4 horas e abordando tópicos ligados ao papel e à importância do consultor, como criar parcerias de sucesso com o franqueado, ferramentas e técnicas de avaliação de desempenho, além de formas de implementar melhorias e acompanhamento de resultados.

Na etapa seguinte, o consultor deverá concluir uma trilha de conhecimento da ABF Academy.

Posteriormente, haverá uma visita técnica a uma franqueadora em que os profissionais conhecerão as aplicações práticas do que foi apresentado durante o curso. Após essas três fases, os consultores deverão elaborar uma mini monografia, cujo tema será Desafios e oportunidades na consultoria de campo para franquias: propostas de melhoria baseadas em experiências reais".

A monografia será avaliada por uma banca julgadora, e o vencedor ganhará uma bolsa integral para fazer o MBA de Franquias em parceria com a FIA. Já o franqueador da marca receberá a inscrição para a Convenção ABF do Franchising 2025. Um link para participação no concurso será enviado por email aos associados da ABF, e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro. "O consultor de campo é um profissional primordial para a boa saúde não apenas de uma operação, como da rede. É ele que está na ponta, em contato direto com o franqueado, acompanhando os resultados e identificando as necessidades de melhoria. Desta forma, oferecer esta oportunidade de aperfeiçoamento é um incentivo ao mercado como um todo, e uma forma de reconhecer a relevância deste profissional para nosso sistema", destaca Claudia.