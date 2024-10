Estudo mapeia as 30 cidades do Brasil com maior alta no faturamento das franquias

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou nesta quinta-feira (24) um estudo inédito que analisa o faturamento do setor de franquias em 30 cidades brasileiras no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. O levantamento foi apresentado no primeiro dia da 22ª Convenção do Franchising (ABF Con), evento que reúne franqueadores, franqueados, fornecedores, convidados e outros stakeholders e ocorre até sábado (26) no Transamérica Resort Comandatuba, na Bahia.

Entre os municípios onde o faturamento do segmento de franquias mais expandiu, o destaque ficou com Goiânia (GO), que teve alta de 25,59%, atingindo R$ 1,745 bilhão. Em segundo lugar está Florianópolis (SC), com 24,10%, seguida por Curitiba (PR), com 21,11%.

enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul contribuiu para o avanço do desempenho nas capitais vizinhas, uma vez que os setores de Alimentação e Turismo de SC e PR absorveram o fluxo turístico que originalmente se deslocaria para o Estado e tiveram desempenho positivo. A tragédia climática no RS impactou diretamente nos negócios localizados em solo gaúcho, que não entrou no ranking das 30 cidades com maiores faturamento. contribuiu para o avanço do desempenho nas capitais vizinhas, uma vez que os setores de Alimentação e Turismo de SC e PR absorveram o fluxo turístico que originalmente se deslocaria para o Estado e tiveram desempenho positivo. A tragédia climática no RS impactou diretamente nos negócios localizados em solo gaúcho, que não entrou no ranking das 30 cidades com maiores faturamento.

“As estimativas da ABF apontam para uma perda equivalente a um mês de faturamento das franquias no Rio Grande do Sul. Nessa sequência, acaba impactando no não aparecimento dos municípios do Rio Grande do Sul no ranking como de maneira costumeira aparecia”, explicou Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Em Porto Alegre, que teve vários bairros alagados em decorrência das fortes chuvas no primeiro semestre do ano passado, o franchising faturou R$ 1,405 bilhão, caindo para R$ 1,346 nos seis primeiros meses de 2024. O segmento de alimentação foi o menos afetado, já que a população da Capital acabou se deslocando para áreas que não foram atingidas pela cheia para realizar suas compras.

“O Shopping Iguatemi se tornou um polo de segurança das pessoas. Alguns segmentos e regiões do Rio Grande do Sul tiveram diferentes efeitos, mas já enxergamos claramente uma recuperação importante em todo o Estado e que será forte nos próximos meses”, projeta Tom.

O estudo da ABF mostra ainda que o agronegócio é um importante propulsor para o crescimento do faturamento das franquias no Brasil. Das 30 cidades que mais cresceram, em várias a atividade do agro é importante pilar da economia local, como no caso de Goiânia, Campo Grande, Uberlândia, Londrina, Ribeirão Preto e Cuiabá.

O levantamento traz também um panorama de como é a distribuição das franquias de acordo com o modelo adotado, que tem na liderança o formato de lojas tradicionais (82,9%). Home Based, um formato mais recente, desponta com 13,6%. Em relação aos segmentos das franquias, a maior presença é no ramo de Alimentação – Food Service (22), seguida por Saúde, Beleza e Bem-Estar (19%), Serviços e Outros (13%), Moda (12%) e Alimentação – Comércio e Distribuição (6%).

Tom apresentou alguns números que reforçam a importância do franchising. O Brasil consolidou-se como o quarto maior mercado de franquias no mundo, com um faturamento de R$ 251 bilhões nos 12 meses encerrados em junho de 2024, representando um crescimento nominal de 11,5%.

São 193.151 franquias espalhadas pelo País, e o segmento gerou mais de 1,6 milhão de empregos diretos, com 285 mil vagas de primeiro emprego, representando 17% do total. Para que o segmento possa crescer mais ainda, o presidente da ABF diz que é preciso uma maior redução da taxa de juros, hoje em 10,75%. “Aí vamos assistir a um crescimento muito acelerado do nosso setor”, projetou.