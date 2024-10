Ferramentas de IA melhoram experiência dos clientes no varejo

Da Ilha de Comandatuba (BA)

O segundo dia da 22ª Convenção do Franchising, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), debateu diferentes temas de interesse do setor de franquias. Um dos assuntos que não podia ficar de fora foi a Inteligência Artificial (IA), com exemplos de redes que já adotam ferramentas em suas rotinas. O painel "IA no Varejo", que teve como mediador Daniel Zanco, CEO da Central do Varejo; Gustavo Freitas, CEO da rede Mercadão de Óculos e Marcio Kumruian, fundador da Netshoes, trouxe exemplos de como a Inteligência Artificial vem sendo usada em redes de diferentes segmentos.

“A IA não é nova, começou nos anos 1995. Em 1997, tinha IA vencendo mestres enxadristas, mas ganhou força agora. Quando paramos pra olhar pra onde está indo, o que dá pra saber é que não será o que está sendo feito neste ano, em seguida vai mudar. Nossa vida vai ser impactada 360º pela IA em várias áreas, até na forma como vende”, afirmou Zanco.

Um exemplo de como a IA muda em uma velocidade exponencial são as alterações no ChatGPT em um período muito curto. “Em 5 anos, a IA vai ser 100 mil vezes mais poderosa, é só ver como ChatGPT evoluiu em 2 anos”, comparou.

As transformações trazidas pela IA e a constante atualização da tecnologia impactam na estrutura das empresas. Funções tidas como mais “braçais” deixam de existir, e a IA agiliza processos. As ferramentas também são uma forma de resolver o problema de mão de obra qualificada escassa ao fazer com que algumas tarefas sejam atribuídas à IA.

Na rede Mercadão de Óculos, a IA é utilizada no pré-atendimento do cliente. “Temos necessidade de ter um vendedor técnico, o que é difícil no mercado. É um portfólio enorme (lentes e armações) em uma rede de óticas. A IA embarcada diminui a necessidade de um vendedor técnico, o que reverte em turnover menor e o nosso cliente pode ter o melhor produto, o melhor pra ele”, frisou Freitas.

A solução de IA usada pelo grupo diminuiu o erro no atendimento ao consumidor ao fazer um mapeamento da visão e determinar qual a lente mais adequada para ele, por exemplo. A tecnologia também analisa os diferentes tipos de formato de rostos e ajuda a organizar melhor os estoques das armações de acordo com os tipos físicos existentes.

Kumruian, que hoje está à frente das startups ZiYou e Peça Aí, já nascidas no formato digital, destacou que o custo da tecnologia vem caindo, o que vai contribuir para que mais empresas invistam em inovação. Aos que não adotaram ainda a IA, ele recomenda que comecem por ferramentas que já estão em uso e foram testadas por outros, como é o caso das soluções voltadas ao atendimento. “Depois, quando a equipe estiver acostumada, aí vai pra áreas mais difíceis”, sugeriu.

A 22ª Convenção do Franchising (ABF Con) reúne franqueadores, franqueados, fornecedores, convidados e outros stakeholders e ocorre até sábado (26), no Transamérica Resort Comandatuba, na Bahia.