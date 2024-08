Pesquisa busca entender o perfil das startups

Com o objetivo de realizar uma fotografia do perfil e jornada do empreendedor no Brasil, considerando as estruturas das startups, maturação dos negócios, setores de atuação e analisando o mercado de investimento de risco, a investidora early stage ACE Ventures, em conjunto com o Sebrae Startups, lançam o relatório Founders Overview 2024. A pesquisa entrevistou cerca de 900 empreendedores com faturamento anual partindo de R$ 360 mil até receitas acima dos R$ 300 milhões. Ao observar a jornada profissional desses fundadores começamos a formar um perfil que foge ao estereótipo do Vale do Silício: de um jovem que recém saiu da faculdade (ou abandonou os estudos) e começou seu empreendimento na base do idealismo.

A análise dos dados demográficos da Founders Overview 2024 destaca que a faixa etária que possui mais empreendedores respondentes é a de profissionais com idades entre 35 e 44 anos (35,3%), seguida da faixa entre 45 e 54 anos (25,9%). Ou seja, mais de 60% dos empreendedores estão em uma faixa etária mais próxima da idade dos pais de Mark Zuckerberg do que da idade do próprio quando ele fundou o Facebook, aos 19 anos. Inclusive, tal perfil (entre 18 e 24 anos) se refere a menos de 4% dos empreendedores pesquisados.

O perfil das Founders de startups no Brasil é cada vez mais composto por pessoas bem qualificadas e experientes, sejam executivos do mercado corporativo ou empreendedores de segunda viagem. A maioria dos fundadores, 44,5%, resolveu apostar na jornada empreendedora após ter trabalhado no mercado corporativo, contra 17,5% de pessoas que já haviam empreendido em outro setor; 12,3% que havia atuado como profissional autônomo; 8,4% de ex-funcionários de startups; 6,3% que vieram do funcionalismo público e apenas 4,2% que não tiveram experiência profissional prévia.

"Se, antigamente, a visão corrente era de que os empreendedores eram jovens recém-formados, hoje vemos profissionais seniores que vivenciam o mercado e decidem atacar uma oportunidade. Por muitas vezes, as startups criadas estão conectadas com alguma dor que esses founders viveram durante sua passagem por outras corporações. Além disso, nesse contexto, ainda é possível aproveitar os relacionamentos formados no mercado corporativo", afirma Pedro Carneiro, sócio e Diretor de Investimentos da ACE Ventures.

Analisando os perfis, é possível perceber um leve aumento no número de empreendedoras mulheres, mas o cenário ainda está longe do ideal. Se a Founders Overview de 2023 apontava para 23,6% de mulheres como fundadoras de startups, o número em 2024 subiu para mais de 28%. Por outro lado, a grande maioria dos fundadores se declara como homens nos dois levantamentos — a cada 10 fundadores respondentes, 7 se declaram homens (71,4%).

Observando os motivos mais assinalados como motivação para empreender pelos respondentes, temos: o propósito de mudar o mundo de alguma forma (77,6%); a ambição por maior retorno financeiro (35,3%), a oportunidade de liderar (17,9%) e o desejo por maior flexibilidade no trabalho (15,7%).

Assim como em 2023, a região Sudeste segue como principal foco de startups, segundo o relatório. No entanto, no levantamento mais recente a região representa 55% das startups nacionais contra 66,7% dos respondentes no ano passado. Em contrapartida, as regiões Sul e Nordeste demonstram crescimento. No caso do Sul, de 16,4% para 22,5% — já a região Nordeste cresceu de 10,8% para 12,5% entre as duas edições da pesquisa. Já as regiões Centro-Oeste e Norte ficam com 5,12% e 4,15%, respectivamente.

É possível notar que as startups em diferentes estados do Brasil tendem a se concentrar em setores específicos, refletindo as características econômicas e demandas regionais. A maioria das startups do Espírito Santo, por exemplo, é GreenTechs. No Rio Grande do Sul há uma abundância de EdTechs, enquanto Paraná e Bahia compartilham um número relevante de ConstruTechs/PropTechs.

Pegando como recorte a cidade que teve mais respostas de fundadores, é possível observar que São Paulo se mantém próxima da média nacional nas principais características de fundadores, como background corporativo, acesso a incentivos e aceleração, além de métricas relativas ao crescimento e tamanho das startups. Por outro lado, o estado registra uma média menor de mulheres empreendedoras, registrando 23% contra 30% no conjunto dos outros estados do País.