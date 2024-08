Busque capacitação dentro do seu mercado

Maríndia Félix é estilista especializada em vestidos de luxo para festas. No período da enchente, a empreendedora passou a costurar roupas e camas para pets acolhidos em abrigos.

Um curso de empreendedorismo que me ajudou a dar o pontapé inicial no projeto de ter um atelier foi o Decola Jovem, em parceria com a Agência Besouro da Silva (@besourodasilva). É um curso de capacitação em empreendedorismo totalmente gratuito, que tem como objetivo tirar sua ideia de negócio do papel e transformá-la em realidade. Caso você já empreenda, a missão é desenvolver e qualificar ainda mais o negócio.

A segunda dica para quem quer empreender no ramo de moda digital. O curso da Estilista na Real, da professora Jéssica Nayara (@estilistanareal), me proporcionou desenvolver projetos e orçamentos totalmente digitais e com ilustrações bem mais realistas para que as clientes que fazem a encomenda da sua roupa consigam visualizar a peça pronta com detalhes mais específicos de tecidos, estampas, aplicações e modelagens. Uma inovação promissora para a moda.

A próxima dica são dois filmes que inspiram os novos estilistas a seguirem firmes no seu propósito. Cruella , interpretado por Emma Stone, conta a história da vilã Cruella ou Estella (nome de batismo). Ela é talentosa, compõe muitos looks e vestidos sem a ajuda de ninguém. Obcecada pela fama, faz de tudo para chegar ao ápice. A vida na rua lhe ensinou muitas coisas, inclusive como chegar onde quer, lutar e não desistir. E assim é, para muitos, o mercado da moda. O figurino do filme é estonteante. Uma aula de corte, costura, design e história da moda. São 277 figurinos divididos entre as personagens, entre estes, 47 em preto, branco e vermelho. O outro filme é o Diabo veste Prada. A mensagem é clara: por mais que você se ache alheio ao mundo fashion, a moda é intrínseca ao que você é. Escolher não se preocupar com seu estilo pessoal já é uma escolha fashion. Outro ponto é o equilíbrio entre desempenho e bem-estar. Isso nos leva a uma lição central: o sucesso não deve ser alcançado às custas do bem-estar dos colaboradores.

E a última dica é : coloque sua essência em tudo que fizer. Quando pensar em desistir, e os mais diversos obstáculos aparecerem, lembre o que te trouxe a trilhar esse caminho e vá sempre em busca de inovação sem perder a sua identidade.