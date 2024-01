Estado trabalha para ser referência no mundo dos games até 2030

O mercado de jogos vem ganhando espaço e fãs no mundo. Os números indicam que na última década a expansão teve um crescimento médio acima de 20% em nível global. Dinâmico e criativo, esse setor é considerado a maior indústria de entretenimento e que detém atualmente o maior engajamento dos seus usuários. Quando se fala de Brasil, o Rio Grande do Sul se destaca neste segmento. O Estado foi um dos pioneiros em vários aspectos. Aqui nasceu o primeiro curso superior na área, há 16 anos na Feevale, há também uma articulação entre iniciativa privada, academia e governo que resultou em um documento chamado GameRS, um decreto com políticas públicas para fomentar o setor.

Estúdios gaúchos de games buscam escala e prestígio

Vieira destaca o pioneirismo da indústria de jogos do Rio Grande do Sul Everton Vieira/Arquivo Pessoal/jc

O mercado de games não está de brincadeira e se transformou em um segmento que movimenta bilhões na economia mundial. Os números do site Newzoo, uma consultoria holandesa, indicam que a receita global dos games atingirá uma marca recorde de US$ 187,7 bilhões em 2023. No Brasil, os jogos digitais movimentam R$ 13 bilhões por ano e faturam R$ 1,2 bilhão anuais, despontando como um setor promissor da economia.

O Estado participa deste cenário com estatísticas importantes. Segundo a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul (ADJogosRS), o mercado gaúcho de games - cerca de 50 empresas - faturou R$ 79,7 milhões em 2022, um crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior. Naquele mesmo ano, foram produzidos 219 jogos, 157 games próprios e 62 deles via prestação de serviços para outros estados e diversos países, como Alemanha, China, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra. O setor também registrou aumento de 9% no número de empregos gerados em 2022 em relação a 2021. Os desenvolvedores gaúchos já receberam 23 premiações nacionais e internacionais.

O plano desenhado junto ao governo do Estado tem como meta se tornar um polo de referência na América Latina até 2030. Para isso acontecer mais uma barreira precisa ser ultrapassada neste game cheio de desafios: ser capaz de distribuir os próprios jogos, ou seja, se tornar uma publisher, empresas que levam os games até as plataformas virtuais e fazem as estratégias de marketing para que o jogo seja posicionado corretamente nestas "prateleiras virtuais" para ser consumido pelos fãs deste tipo de entretenimento.

No contexto nacional, a Newzoo aponta o Brasil como décimo maior mercado de games do mundo. Quando se trata do volume de jogadores, a posição nacional sobe nessa escala. Segundo o presidente da ADJogosRS, Everton Vieira, o País é o quinto no ranking mundial. E os mais de 100 milhões de jogadores brasileiros gastaram US$ 2,7 bilhões em 2022. A perspectiva é de que esse valor aumente nos próximos anos.

E, neste quesito, como se situa o Rio Grande do Sul? Em uma posição de pioneirismo, defende Vieira, que também é CEO da Izyplay

Game Studio. Atualmente, o Estado perde apenas para São Paulo em termos de receita absoluta, por conta do número menor de empresas. Mas, quando se trata de receita per capita, os estúdios gaúchos ocupam o primeiro lugar. "Perdemos em número de empresas apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, e estamos em segundo lugar em faturamento no Brasil", enfatiza Vieira.

O atual estágio de amadurecimento do polo de jogos digitais acontece graças ao trabalho que começou no final da década de 1990. Foi aqui no Sul que surgiu um dos primeiros estúdios nacionais. A primeira associação regional de games foi fundada no Estado e hoje é uma referência e auxilia outras entidades nacionais com seu modelo. "Um dos primeiros cursos superiores do País foi criado na Unisinos. Hoje temos a maior quantidade de universidades em proporção ao tamanho do Estado", orgulha-se.

LEIA TAMBÉM: Tecnopuc é pioneiro entre parques tecnológicos

O primeiro decreto público, o GameRS, foi forjado entre iniciativa privada, governo do Estado e academia. Criado em 2021, o documento traz uma série de ações para fomentar essa indústria. O cluster recém-inaugurado no Instituto Caldeira resulta dessa política de incentivo. A meta é tornar o Rio Grande do Sul uma referência na América Latina. "Essa é uma comunidade aberta e ajudamos os outros estados a criarem suas próprias associações. Somos muito unidos, nos principais eventos do mundo estamos juntos", enfatiza Vieira.

O dirigente lembra que uma das primeiras empresas de games do Brasil nasceu em 1997 aqui no Sul, a Southlogic Studios. "Foi por aí que a indústria brasileira começou a nascer e teve altos e baixos". Dentro dessa linha do tempo, é possível observar várias etapas e as soluções que foram surgindo. Como em um jogo em que o usuário vai passando de fases. No início, o desafio foi tecnológico, ou seja, como desenvolver os jogos, pois não havia cursos de formação. Por volta de 2005, quando a área passou a ficar mais popularizada, começaram a surgir os cursos e a tecnologia. A próxima etapa foi criar um modelo de negócios rentável. "Trata-se de um período pré-smartphones. A pergunta era como fazer jogos que fossem comercialmente significativos?", relembra Vieira.

Por volta de 2013, época em que foi fundada a ADJogosRS, começaram a surgir empresas que encontraram seu caminho nesse formato de negócios. As referências a serem seguidas foram importadas principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Em 2010, os estúdios gaúchos começaram a participar de feiras internacionais e a expandir seus horizontes. O desafio agora, que é o atual gargalo, é a mão de obra capacitada. A dificuldade é encontrar os games designers, o profissional que projeta o jogo, pensa as regras e no modelo de negócio. Não existem muitas ofertas de cursos técnicos e superiores consolidados ainda, mas a tendência é que isso mude. Em junho de 2023, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) lançou um curso dentro desse segmento.

"Esse profissional é muito importante porque não dá para separar a parte de marketing do conceito do game", pondera Vieira, lembrando que mais da metade dos games mundiais atualmente são na modalidade "free to play", na qual o usuário baixa, joga gratuitamente e os desenvolvedores se remuneram com propagandas durante a diversão e nas chamadas microtransações, quando são vendidos acessórios e itens que fazem parte do universo do game. O outro modelo de negócio seria o premium, no qual o jogador paga para usar.