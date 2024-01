Fórum da Liberdade aposta na IA para nova identidade visual

Na próxima sexta-feira (5) será lançada a identidade visual do Fórum da Liberdade de 2024, e a novidade foi o uso da plataforma de Inteligência Artificial (IA) Midjourney, uma das mais reconhecidas no campo de arte e design. A ferramenta gera imagens de acordo com as descrições que são colocadas.



O conceito usado é o da obra que inspira esta edição, o livro “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley. As imagens serão apresentadas nas redes do Fórum da Liberdade e a pré-venda de ingressos inicia na segunda-feira (08).



“Buscamos representar a solidez, a tradição e a qualidade do evento por meio da representação de faces de indivíduos que remetem aos clássicos bustos em mármore de grandes pensadores da humanidade", explica a diretora de Comunicação do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fernanda Zaffari.

LEIA TAMBÉM: Viveremos simbiose explosiva entre pessoas, dados e GenAI, diz Swami



As composições, com elementos gráficos vibrantes, dão a sensação de estarem envolvendo ou derretendo os bustos e, de forma abstrata, retratam a construção e desconstrução do pensamento. Algo que está em evolução e transformação, representando a intenção de que os participantes do Fórum da Liberdade estejam abertos ao debate e a novos pensamentos.



“O Fórum da Liberdade se consagrou como o maior espaço de debates da América Latina, ao mesmo tempo, temos como inspiração um clássico da literatura, que trata sobre um futuro distópico, altamente tecnológico, com uma sociedade totalmente controlada e privada de liberdade, em que o conformismo e a alienação são fuga para a felicidade”, analisa.



O uso da inteligência artificial também remete ao enredo do livro publicado em 1932, que retrata um futuro distante com a forte presença da tecnologia. Nesse aspecto, os elementos gráficos representam o lado caótico da realidade da obra de Huxley, as cores alegres, o lado sedutor que pode ser numa primeira vista esse cenário descrito por ele, mas no qual é visível o lado obscuro dessa vida altamente vigiada, controlada e sem qualquer liberdade de seus personagens. Uma sociedade que está se desfazendo.



O Fórum da Liberdade é realizado pelo IEE e se propõe a discutir os problemas atuais do país e do mundo. A edição deste ano ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, na PUCRS, em Porto Alegre. As composições, com. Algo que está em evolução e transformação, representando a intenção de que os participantes do Fórum da Liberdade estejam abertos ao debate e a novos pensamentos.“O, ao mesmo tempo, temos como inspiração um clássico da literatura, que trata sobre um futuro distópico, altamente tecnológico, com uma sociedade totalmente controlada e privada de liberdade, em que o conformismo e a alienação são fuga para a felicidade”, analisa.O u, que retrata um futuro distante com a forte presença da tecnologia. Nesse aspecto, os elementos gráficos representam o lado caótico da realidade da obra de Huxley, as cores alegres, o lado sedutor que pode ser numa primeira vista esse cenário descrito por ele, mas no qual é visível o lado obscuro dessa vida altamente vigiada, controlada e sem qualquer liberdade de seus personagens. Uma sociedade que está se desfazendo.