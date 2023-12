Viveremos simbiose explosiva entre pessoas, dados e GenAI, diz Swami

De Las Vegas,

"Me diz o que é essa luz vermelha no painel do meu carro"? Imagina que você faz essa pergunta, sem dizer qual é a luz, e o carro te responde corretamente. Isso é Inteligência Artificial Generativa (GenIA), capaz de criar novos conteúdos e ideias, incluindo conversas, histórias, imagens, vídeos e músicas a partir dos questionamentos e do aprendizado com as interações que vão acontecendo.



É uma evolução da Inteligência Artificial como conhecemos hoje, com a grande diferença que "ela pensa". Dados + Inteligência Artificial Generativa + humanos é o tripé que deverá provocar uma das interações mais explosivas da nova era.



"Vamos vivenciar uma interação das pessoas com tecnologia como nunca vimos antes, uma simbiose que vai permitir muitas novas possibilidades de negócios", destacou o VP de Data e IA da AWS, Dr. Swami Sivasubramanian, durante o AWS Re:Invent 2023, que encerrou quinta-feira (30), em Las Vegas (EUA).



O que estamos vivendo hoje, comenta, é resultado de 200 anos de inovação tecnológica, das novas arquiteturas, algoritmos e programação de linguagens.



"Estamos construindo uma nova relação com a tecnologia, cada vez mais inteligente e argumentativa, e com os dados acelerando novas recomendações de produtos e serviços no mundo todo", acrescenta.



A AWS fez uma série de anúncios na semana passada que deverão tornar a GenIA mais democrática, proativa e segura. Os clientes precisam de flexibilidade, e não existe um modelo único. No Amazon Bedrock, serviço gerenciado que oferece várias opções de modelos de base de alta performance, estão contempladas soluções de diversas empresas de IA, como AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI e Amazon, com uma única API.

"Todos os anúncios que foram feitos no re:Invent reforçam a nossa posição de democratizar a GenIA para que os usuários finais consigam lançar soluções selecionando o modelo a ser adotado de acordo com a melhor forma de uso", destaca o líder de Arquitetura de Soluções da AWS para a América Latina, Américo de Paula.



O diretor de tecnologia da AWS para América Latina, Canadá e Caribe, Alex Coqueiro, comenta que, até pouco tempo, a Gen IA era algo que as pessoas tinham que, proativamente, ir atrás e fazer. "Agora, passa a ser status quo de qualquer pessoa usando a nuvem. Esse é o nosso diferencial da nuvem, não é preciso ter especialidade e conhecimentos de códigos", diz.



Ele destaca ainda que essa passa a ser a fundação da própria cloud, estando presente em todo lugar para melhorar a experiência do usuário.



"Não dá mais para dissociar a nuvem da Inteligência Artificial Generativa", reforça.