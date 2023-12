Educação é chave para IA Generativa ser para todos

De Las Vegas,

"Vivemos tempos excitantes na era da Inteligência Artificial (IA). Não é mais sobre perder empregos, mas sobre como esses talentos serão transformados". A empolgação de Carolina Pinã, líder de Treinamentos Massivos da AWS para América Latina, revela o potencial do mundo que está sendo criado a partir dos novos modelos inteligentes.

LEIA MAIS: Avanço da GenIA depende de uma estratégia robusta de dados

E a. "Precisamose, efetivamente, ter as mesmas oportunidades para diferentes pessoas, e em diferentes cidades do mundo", pondera., mas ade que precisam, aponta a(AWS). O estudo ouviu 1,6 mil 600 funcionários e 500 organizações no Brasil, de todos os setores.Quase todas as organizações do país serão habilitadas para IA. De acordo com a pesquisa,Embora a, eles preveem que outros departamentos, como P&D e financeiro, também serão beneficiados.Além disso, 98% dos empregadores e 97% dos funcionários entrevistados conseguem identificar pelo menos um benefício da IA generativa, mesmo que seu uso esteja fora dos planos.Os empregadores entrevistados no Brasil acreditam que a IA pode aumentar a produtividade em 66% quando a IA é totalmente utilizada em todas as funções de trabalho possíveis. A estimativa é semelhante tanto entre grandes quanto pequenas e médias empresas.Compreendendo os possíveis benefícios da IA,. No entanto, a maioria deles (68%) dizem que não conseguem encontrar os talentos de que precisam.A pesquisa também revela que os empregadores não estão focados apenas em trabalhadores com habilidades técnicas, como codificação. Na verdade, oé ainda mais procurado.“Os empregadores enfrentam uma crescente lacuna de habilidades de IA que só pode ser fechada por meio de programas de treinamento”, avalia Carolina.Com expressivo potencial da IA para melhorar a eficiência operacional, a produtividade dos funcionários e a tomada de decisões, opor funcionários de TI com habilidades em IA.Os trabalhadores também mostram interesse em se qualificar: quase 80% mencionaram que estariam interessados em desenvolver habilidades de IA para avançar em suas carreiras. De forma encorajadora, 92% das mulheres entrevistadas indicam interesse em adquirir competências de IA e, no recorte de gerações, o interesse é sempre superior a 80%.