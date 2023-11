Chocolate com game: como é o novo Mundo Lugano em Gramado

Patrícia Comunello

Games digitais, interatividade, jogos reais, como circo, pizzaria. Ah, e até chocolate, claro. A maior chocolataria artesanal da Serra Gaúcha e uma das maiores varejistas do segmento no Brasil estreou um novo parque temático em Gramado. Quem conhecia o antigo Mundo Lugano, esqueça. O complexo mudou completamente. O novo Mundo Lugano, um parque indoor situado no coração da cidade, aposta com força em tecnologia, jogos, videogames, pista de boliche e cardápio diversificado "proporcionando uma aventura multigeracional", diz a marca. O complexo agora é Mundo Lugano - Parque e Pizzaria Temática, que é outra tendência, por aliar gastronomia. A ideia, dizem os proprietários, foi montar um conjunto de atrações que deem conta das demandas de todas as idades, ou seja, da família. O parque renovado abriu no começo de novembro no mesmo endereço, na avenida Borges de Medeiros. São 3,5 mil metros quadrados, com três andares de atrações. Uma das novidades também é que o mascote Luguito agora tem a parceira Luguita. A chocolataria buscou referências e inspiração em ambientes de entretenimento existentes na Coreia, no Japão e nos EUA. “Nosso objetivo foi transcender ao óbvio e oferecer atrações exclusivas e um ambiente acolhedor”, resume Augusto Luz, CEO da Lugano, em nota. A expectativa é receber até 1,5 mil pessoas por dia. A visitação é diária das 9h à meia noite Os ingressos custam de R$ 109,00 a R$ 139,00. Tem também opção de pacotes anuais.