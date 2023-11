Mercados para todos os gostos em Manhattan

Nova York desfila modelos de varejos em alimentação que costumam inspirar muitas empresas que operam no Rio Grande do Sul. Algumas até criam negócios adaptados de exemplos conhecidos na cidade norte-americana. Os empreendedores nova-iorquinos conseguem assimilar as demandas dos consumidores e rapidamente se ajustar, o que se viu muito na pandemia. A coluna Minuto Varejo fez uma difícil seleção de quatro exemplos, com perfis bem diferentes. Cada marca tem sua característica. Design de ambientes, mix de produtos, experiência para clientes e equipe de atendimento são elementos comuns aos quatro.



Butterfield Market: centenário e mega atual

"Somos o mercado mais nova-iorquino da cidade", valoriza Joelle

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Sabe aquele mercado de bairro que dá vontade de dar uma passadinha todos os dias? Além de ter comidinhas e produtos que resolvem a demanda diária, o Butterfield Market, na esquina da rua 85 com a avenida Madison, no Upper East Side, em Manhattan, tem ainda os bancos para sentar na calçada em frente, o frozen de iogurte para comprar na janela e sair consumindo. Com mais de cem anos, o mercado de vizinhança, fundado em 1915 e comandado pela terceira geração, conjuga negócio de proximidade e aposta em três forças: qualidade, ambiente e atendimento. Os funcionários são atenciosos e interagem com os clientes o tempo todo. O layout da loja, com as cores e a programação visual, combina proposta entre o passado, no estilo de letras, e mix que entrega diversidade, além de soluções do pós-pandemia, como a Express Window (janela expressa), aberta para a calçada, onde os clientes pedem o frozen yorgurt para degustar andando pela rua ou sentado nos bancos ao redor da loja (no inverno é mais restrito). Joelle Obsatz, uma das proprietárias e bisneta dos fundadores, diz que o segredo é cuidar de cada detalhe, do mix ao atendimento, e cita um diferencial: “Somos o mercado mais nova-iorquino da cidade”, garante, devido à forte presença de marcas locais. Os mais de 200 funcionários também fazem toda a diferença. O comprador de hortigranjeiros John Weintraub faz questão de dedicar muitos minutos para explicar a clientes a origem das frutas vendidas. “Prova esta ameixa. Não tem outra igual”, provoca ele. O florista francês Sebastien Barrancos cuida da banca de flores situada estrategicamente na entrada, que aproveita e gera fluxo. “Qualidade e satisfação ajudam a fidelizar clientes”, assegura Barrancos. Seleção de produtos e comidinhas elaboradas para atender a clientela exigente e de renda média e alta da vizinhança fazem parte do desafio de Joelle, que conjuga percepção atenta sobre a demanda e curadoria do mix. Ela fica feliz quando ouve de clientes como a professora Sydney Biegel comentários espontâneos: “É o melhor mercado de Nova York. Não consigo não passar aqui todos os dias.” A professora conta ainda que os alunos gostam passar no mercado depois da aula para comer o sushi do Butter: "É o melhor!".



Trader Joe's: bom, barato e inovador

Jornalista gaúcha mostra pão que custa metade do preço de concorrentes

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A jornalista gaúcha Patricia Stifelman, há 15 anos morando em Nova York, conta que háuma brincadeira que as pessoas vão ao Trader Joe's e compram tudo de que não precisam. A piada tem a ver com os snacks famosos da rede de supermercado. "Mas é brincadeira. O mercado tem preços mais baixos, produtos muito bons e um atendimento ótimo", conta Patricia. O Trader Joe's pertence a uma rede alemã, a Aldi, e foi fundado em 1958 como loja de conveniência. As lojas dão conta das demandas de hortifrúti à comida congelada, pães, frios, doces, muitas opções de cereais, lácteos e carnes sem balcão. "Um pão de fermentação natural que costumo comprar custa até a metade do preço no Joe1s em relação a outras bandeiras", cita a jornalista. O preço mais atrativo tem uma explicação: a compra direta do produtor/fabricante ou negociações com fornecedores, com vantagens repassadas aos clientes. Os funcionários são sempre muito atenciosos e simpáticos. O ar mais descontraído é outro atrativo. O ambiente é quase rústico, com prateleiras em madeira. Apresentação dos produtos, muitos de marca própria, seduz só de olhar, além da qualidade e são um teste ao bolso. A bandeira foi considerada a mais inovadora do setor em 2023 pela American Innovation Index (Aii) pelo combo de vantagens (preço, produtos e popularidade entre clientes), além dos snacks.

Whole Foods: grandão com ar de mercadinho

Serviços e áreas para clientes consumirem caracterizam espaços

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O que faz as pessoas irem mais uma das marcas de supermercados mais visitadas em Nova York, seja por new-yorkers ou por visitantes? A variedade, qualidade e organização/visual das lojas? A conveniência, pois tem de lanches a refeições para servir, pagar e comer em áreas nas lojas? Ou os lockers da Amazon que estão em todas as unidades e estão sempre com fila? O conjunto das atratividades é a melhor resposta. O Whole Foods Market é a conveniência em alto grau e entrega, além de ter o engajamento em temas ambientais, alimentos orgânicos e conhecimento da procedência, que foram atributos que elevaram a marca ao status de uma das mais requisitadas e copiadas. Aparentemente, a venda da rede e suas 450 lojas, em 2017, por US$ 13,5 bilhões para a gigante Amazon não chegou a mudar sensivelmente a operação. Mas a Amazon entrou com tudo nas soluções de tecnológicas, seja de programa de fidelidade a serviços de impulso a compras digitais, com vantagens em frete. A Amazon abriu 60 lojas, e do Whole derivou a Amazon Fres, com integração omnichannel dos pontos de venda. A Amazon Fresh parece ter perdido o impulso. Mas o Whole está sempre com fluxo nas unidades de Manhattan e com a combinação de serviço, autoatendimento, e mesmo assim com filas em horários de pico, e preços que nao são dos mais em conta, mas a clientela paga pela entrega da marca.



Tin Building: difícil resistir a tanta atração

Complexo aberto em 2022 fica em prédio da antiga bolsa de pescados

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Restaurantes e mercados de carne, peixe, queijo, frutas, mercearia com azeite à farinha, temperos, panelas e flores. Tudo cuidadosamente combinado pelo famoso chef Jean-Georges Vongerichten, com aporte de mais de US$ 50 milhões é o Tin Building, que estreou em setembro de 2022 em Lower Manhattan. São dois andares que resgatam a arquitetura do antigo Fulton Fish Market, principal bolsa de frutos do mar da cidade, que se mudou para o Bronx, ao norte da ilha. Dá até para comparar com o ar dos mercados centrais, mas a sofisticação e contemporaneidade do design das "bancas", que mistura elementos de design de varejo de antigamente, tornam o mercado irresistível. O prédio é de 1907. O Tin Building resgatou a localização histórica no porto e criou um novo destino, reforçando a pegada culinária do Seaport. Mais de 700 pessoas trabalham no complexo.

Time Out Market: gastronomia no Brooklyn

Complexo com restaurantes e lojas fica no Dumbo, área revitalizada em frente a Manhattan

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC