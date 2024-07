Asgav pede embargo a exportações a raio de 10 km de foco de Newcastle

A Organização Avícola do RS emitiu nota técnica na qual pede ao Ministério da Agricultura e Pecuária o levantamento da autossuspensão das exportações de produtos oriundos de propriedades fora do raio de 10 quilômetros do único caso de doença de Newcastle identificado no Estado, no início de julho. A entidade sustenta o pleito nas medidas rápidas de isolamento do aviário onde foi detectado o foco e nas ações para barrar novos episódios, desencadeadas por técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul.

Na prática, a ideia é que o governo adote um bloqueio regionalizado, obedecendo às exigências dos países compradores, analisados individualmente, conforme os termos dos acordos comerciais bilaterais. Isso porque, com os resultados negativos em todos os demais exames laboratoriais feitos em amostras coletadas, toda a cadeia avícola gaúcha está prejudicada.

Leia mais: Setor avícola avalia impacto de foco da doença de Newcastle sobre as exportações

O setor quer a interveniência do governo gaúcho junto à União, e da Associação Brasileira de Proteína Animal junto ao Mapa e aos países importadores, para que a retomada das vendas ao mercado externo ocorra o mais rápido possível.



Desde o dia 19 de julho, mais de 400 propriedades que desenvolvem criação de aves comercial ou de subsistência dentro do raio de 10 quilômetros da granja infectada, em Anta Gorda, no Vale do Taquari, já foram vistoriadas pelo serviço veterinário oficial. Ao todo, 870 serão visitadas para verificação.