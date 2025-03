USDA pretende investir até US$ 100 milhões em projetos para combater gripe aviária

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) pretende investir até US$ 100 milhões em projetos para combater a influenza aviária altamente patogênica (HPAI), anunciou nesta quinta-feira (20) a agência. O montante será aplicado no financiamento de projetos de prevenção, pesquisas sobre terapias e possíveis vacinas, disse o USDA em comunicado.

A agência disse também que garantiu novos compromissos para importar ovos da Turquia e da Coreia do Sul, e continua em negociações com outros países para expandir ainda mais a oferta no curto prazo."O USDA está realizando investimentos direcionados e impulsionando a inovação para manter a oferta de alimentos robusta e acessível", disse no comunicado a secretária de Agricultura dos EUA,. Segundo ela, será necessário um período prolongado sem novos surtos da doença em granjas para que a oferta se estabilize.