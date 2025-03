Exportações brasileiras de ovos crescem 57,5% em fevereiro

As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) aumentaram 57,5% em fevereiro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Ao todo, foram embarcadas 2.527 toneladas no segundo mês deste ano, contra 1.604 no mesmo período do ano passado.

Em receita, os embarques brasileiros de ovos totalizaram US$ 4,936 milhões, saldo 63,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com US$ 3,024 milhões.



Já no primeiro bimestre foram exportadas 4.884 toneladas, número 38,2% maior em relação ao obtido no mesmo período do ano passado, com 3.535 toneladas. No mesmo período, houve incremento de 41,8% na receita de exportações, com total de US$ 9,122 milhões em 2025, contra US$ 6,433 milhões em 2024.



Principal destino das exportações, os Emirados Árabes Unidos importaram 548 toneladas em fevereiro, saldo 2,6% menor em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão Estados Unidos, com 503 toneladas (+93,4%), Chile, com 299 toneladas (-8,9%), México, recentemente aberto, com 252 toneladas, Japão, com 215 toneladas (+111,3%) e Angola, que retomou as importações, com 203 toneladas.



"Os embarques de ovos seguem em ritmo ascendente, especialmente pela demanda de mercados como Estados Unidos, Japão e México. Mesmo representando menos de 1% do total produzido pelo Brasil, o incremento do volume exportado indica a confiança internacional no setor produtivo brasileiro, seja pela qualidade dos produtos ou pelo status sanitário da nossa avicultura", avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.