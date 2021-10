Empresa de filtros d'água abre fábrica em Farroupilha

Prevendo grandes oportunidades no mercado brasileiro de purificadores de água, a empresa Acquabios deu início a um robusto plano de crescimento que acaba de ser concretizado. Pioneira no desenvolvimento nacional da tecnologia de purificação de água para indústria e varejo e há 13 anos operando em Caxias do Sul, a empresa expande sua atuação e inaugura na quinta-feira (21) um novo parque fabril em Farroupilha. A estrutura conta com investimento que ultrapassa R$ 30 milhões e permitirá ampliar em 100% a capacidade de produção para os próximos anos.

De acordo com os diretores Ademir Rech e Daiane Panazzolo, o projeto foi viabilizado com recursos próprios e parte em financiamento através do BRDE. Com a nova estrutura, construída em menos de um ano, a meta é quase triplicar a receita para os próximos cinco anos.

Além disso, o investimento permitirá a abertura de novos postos de trabalho. Atualmente, a empresa conta com 190 colaboradores diretos e o objetivo é chegar a 400 até 2026. O valor investido também contempla a aquisição de tecnologias e equipamentos responsáveis por modernizar a produção.

Ademir afirma que o plano de crescimento começou a ser traçado em 2018, quando a Acquabios percebeu a necessidade de ampliar a sua estrutura. Naquele ano, o apetite para novos negócios e o atendimento das demandas do setor passou a conflitar com as limitações de produção da atual sede, localizada no bairro Salgado Filho em Caxias do Sul, distribuída em três prédios e em uma área próxima de imóveis residenciais.

Após procurar novas instalações em outras cidades e até mesmo em outros estados, foi em Farroupilha, distante cerca de 20 quilômetros de Caxias do Sul, que a Acquabios encontrou a localização ideal, numa área com mais de 30 mil metros quadrados, que permitiram manter a produção na Serra Gaúcha. A estrutura industrial e administrativa que será inaugurada neste mês prevê plano de ampliação no futuro, segundo a diretoria. Durante os meses de agosto e setembro, o transporte dos equipamentos foi realizado sem que a produção de filtros e purificadores da marca fosse paralisada.

O projeto foi idealizado com conceito arquitetônico moderno, disposição horizontal e é acompanhado de novidades que estão alinhadas ao perfil da empresa e que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. O projeto contempla energia solar, climatização natural, estrutura para reutilização da água da chuva e poço artesiano. Há ainda a presença de áreas verdes, com espaços coletivos arborizados, que possibilitam reuniões e encontros ao ar livre, por exemplo.

"A nova fábrica representa um divisor de águas, um novo momento para a Acquabios. Uma estrutura renovada e que nos permitirá ser referência em todo o país com os produtos e soluções que oferecemos como valor para os nossos clientes e parceiros. Fico orgulhosa ao olhar para trás e perceber todo o caminho que percorremos, as diversas mãos que trabalharam juntas para viabilizar e realizar este sonho. Estamos firmes para continuar crescendo e levando água de qualidade para todos os lugares", afirma Daiane.

Segundo ela, o primeiro passo com a ampliação da estrutura é diversificar o mix de produtos, agregando novas tecnologias para atender o mercado. Além da utilização doméstica dos equipamentos, a Acquabios fabrica e comercializa soluções para indústria de bebidas, farmacêutica e até petrolífera, fornecendo também componentes e produtos exclusivos.