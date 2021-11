Pontos do Leste e Sul do RS têm possibilidade de pancadas de chuva nesta terça-feira

A circulação de vento associada a um ciclone extratropical que está se afastando da Costa vai formar nuvens em partes do Leste e Sul do Rio Grande do Sul ao longo desta terça-feira (30). Não se afasta a possibilidade de pancadas esparsas de chuva nesses pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura fica amena no começo da manhã desta terça-feira com marcas inferiores a 15°C em pontos de maior altitude. Durante a tarde, o tempo fica ensolarado na grande maioria das áreas com aquecimento gradativo. A máxima deverá oscilar entre 26 e 28°C no Oeste e em parte do Centro. No Litoral o vento segue persistente com rajadas moderadas do quadrante sudeste.

O sol alterna com períodos de maior nebulosidade e há possibilidade de garoa isolada em alguns bairros de Porto Alegre. O vento será persistente do quadrante Sul e Sudeste ao longo do dia. Na quarta-feira (1) o dia fica mais úmido e poderá ocorrer maiores períodos de nuvens e garoa na Capital, contudo o sol aparece.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 19ºC