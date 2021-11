South Summit pode definir essa semana local de Porto Alegre que receberá evento

Os próximos três dias serão de muito trabalho para a comitiva envolvida com a realização do South Summit em Porto Alegre. O evento, que nasceu em Madrid, na Espanha, vai acontecer no primeiro semestre de 2022, durante as comemorações dos 250 anos da capital gaúcha.

A presidente e fundadora do South Summit, María Benjumea, e a CEO do South Summit, Marta del Castillo, chegaram nesta segunda-feira (29) a Porto Alegre e já marcaram presença em um evento da subcomissão do South Summit, realizado da Assembleia Legislativa. À noite, participam de um jantar e, a partir de amanhã, seguem para mais uma rodada de visitações para a escolha do local que sediará o evento.

“É uma honra estar em Porto Alegre para celebrar essa parceria. Estamos orgulhosos de fazer parte desse movimento para tornar o South Summit uma realidade no Brasil. Vamos todos nos conectar com foco em inovação para gerar relações de negócios”, comentou María Benjumea.

Entre os lugares já visitados na ocasião anterior e os que deverão acontecer nessa semana estão Cais do Porto, Embarcadero, Tecnopuc e Instituto Caldeira, entre outros. “Estamos fazendo as visitas técnicas e, se der tudo certo, essa semana mesmo saberemos o destino do South Summit”, comenta o executivo de negócios da 4all, Thiago Ribeiro. A empresa, aliás, foi muito ativa para a realização do encontro no Estado.

Uma questão sempre destacada por María Benjumea é o desejo de estar em lugares icônicos para a cidade, que simbolizem uma evolução na direção da nova economia. Em Madrid, tudo começou na Plaza de Toros, símbolo da renovação, e depois foi para La Nave, uma antiga fábrica transformada em ponto de inovação.

O South Summit se tornou referência no mundo pela conexão entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. A aproximação com Porto Alegre foi selada em outubro deste ano, quando uma comitiva do Rio Grande do Sul esteve no evento, na Espanha, com representantes da prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, Assembleia Legislativa e empresários.

“Um dos momentos mais emocionantes do South Summit 2020/21 foi quando anunciamos que o próximo destino do evento seria Porto Alegre. Sentimos o calor do Sul a partir de todos os representantes do Rio Grande do Sul que estavam lá”, revelou ontem a CEO do South Summit, Marta del Castillo.

A executiva destacou o trabalho que tem sido feito no Estado. “Eu já estive em diferentes ecossistemas de inovação do mundo, e o segredo do sucesso é ter talentos, cooperação, liderança colaborativa e uma riqueza da diversidade, e isso vemos aqui. Está claro que todo ecossistema está trabalhando com um propósito comum”, disse.

Conforme a organização, a escolha de Porto Alegre se deu porque a cidade possui um ecossistema de inovação que conta grandes parques tecnológicos e mais de 1 mil startups. No encontro de ontem na AL, o prefeito Sebastião Melo deu as boas-vindas para as executivas. “Somos uma cidade acolhedora, que reúne as melhores universidades e parques tecnológicos do Brasil, além de grandes talentos”, ressaltou, destacando o trabalho do governo de Eduardo Leite, que iniciou as tratativas para a vinda do South Summit.

O presidente da subcomissão South Summit 2022, Frederico Antunes, exaltou que esse será o maior evento do Rio Grande do Sul no ano em que a capital celebra seus 250 anos. “Sabemos o quanto isso poderá gerar interesse para o Estado de pessoas que precisam de conexões para crescer e para poder colocar em prática suas ideias”, destacou.