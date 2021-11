Novas lojas e CPF na nota com retorno do ICMS: as últimas do varejo

Está por dentro das últimas do varejo que tem a ver com as operações no Rio Grande do Sul e até o que mexe com o dinheiro que as pessoas gastam fazendo suas compras? O Minuto Varejo traz as novidades em novas lojas que estão abrindo em novembro e dezembro e ainda um assunto que está atraindo a atenção: o programa Receita Certa, que a coluna apelidou de cashback gaúcho, e que prevê devolução de parte do ICMS pago no Estado. Mas tem algumas regrinhas.