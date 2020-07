Corsan pretende investir R$ 22 milhões na rede de água de Nova Petrópolis

As obras de ampliação da rede de água de Nova Petrópolis foram pauta de uma reunião entre representantes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), prefeito Regis Luiz Hahn e secretários municipais. No encontro, a companhia anunciou a perfuração de um poço artesiano, orçado em aproximadamente, R$ 3 milhões, em agosto deste ano. A perfuração do poço é a primeira fase do projeto, que prevê investimentos na casa de R$ 22 milhões.

O diretor de Expansão da Corsan, Julio Eloi Hofer, apresentou o planejamento completo da companhia para as obras. De acordo com ele, a previsão para a conclusão das obras, em sua totalidade, é de três anos. Porém, a primeira fase desse projeto contempla a perfuração de um poço artesiano, na localidade de São José do Caí, no mês que vem

A perfuração do poço contemplaria uma área de 1.200 metros quadrados, e a nova fonte de água poderá aumentar em até 80% a capacidade atual do sistema de distribuição de água em Nova Petrópolis. Além disso, os engenheiros da companhia projetaram dois cenários possíveis: no caso da água do poço ser potável, sem necessidade de tratamento, uma rede de água de 2 quilômetros será construída, interligando o poço à rede de água já existente. Com a confirmação desse cenário, essa primeira fase das obras seria concluída até o próximo verão.

Caso a água do poço necessite de tratamento, uma rede maior de água precisaria ser implantada, para levar a água até a Estação de Tratamento da Corsan, localizada próximo à Torre de Informações. Nessa condição, a água será transportada por meio de caminhões pipa até a rede de água estar concluída. Para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima, o planejamento é animador. "Nunca estivemos tão perto de uma solução concreta para os problemas que assolam nosso município nos períodos de estiagem. Os projetos apresentados são promissores e a Corsan já realizou visitas técnicas ao local onde o poço será perfurado", enfatizou.