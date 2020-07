'Desaprendemos a conversar?' é o tema do Fórum da Liberdade Talks

A segunda edição do Fórum da Liberdade Talks acontece no dia 3 de agosto, das 12h30min às 14h, e terá como tema central “Desaprendemos a conversar?”. O painel virtual aberto ao público terá participação do jornalista Luis Ernesto Lacombe, da ex-jogadora de vôlei e analista política Ana Paula e do doutor em administração pública Gustavo Maulstach.

Lacombe é jornalista e escritor, com 32 anos de experiência em TV. O profissional já trabalhou na Rede Globo, Bandeirantes, Rede Manchete, Globo News e Sport TV.

Após encerrar uma carreira de sucesso no voleibol, a medalhista olímpica e campeã internacional Ana Paula Henkel formou-se em arquitetura (UCLA, EUA). Desde 2017, tem um blog sobre política e esportes no jornal O Estado de São Paulo e este ano passou a ser colunista da Revista Oeste.

Maultasch é doutor em administração pública pela Universidade de Illinois-Chicago e especialista do Instituto Mises Brasil.

O encontro terá a mediação da presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Júlia Evangelista Tavares, e da Diretora de Comunicação, Paola Coser Magnani.

canal do Youtube do Fórum da Liberdade, O Fórum da Liberdade Talks é uma iniciativa do IEE para debater insights, macrotendências e perspectivas, como preparação para a 34ª edição do Fórum da Liberdade, que acontece em abril de 2021. Exibido noo Talks é realizado regularmente com a presença de intelectuais, empresários e lideranças discutindo temas como a liberdade individual, comportamentos sociais, a economia de mercado e o papel do Estado, contribuindo com alternativas para o País.

A primeira edição ocorreu em 1º de junho e contou com a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do escritor Leandro Narloch. A terceira edição do Fórum da Liberdade Talks será em 5 de outubro.