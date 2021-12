Sinodal chega ao Prado com R$ 30 milhões de investimentos

Com investimentos de R$ 30 milhões e a proposta de avançar com uma estrutura física 100% pensada com base em um projeto pedagógico diferenciado, a rede Sinodal inaugurou ontem uma unidade no Prado Bairro-Cidade, em Gravataí.

A área total é de 37,5 mil m², entre edificações, quadras esportivas, campos de futebol, pista de atletismo, bicicletário e área de preservação. A instituição receberá estudantes do berçário até o Ensino Médio. Na primeira fase, a escola contará com cerca de 35 professores.

O diretor do Sinodal Prado Gravataí, Tiago Becker, comenta que a fase agora é de captação dos alunos. “Já temos 250 matriculados e a expectativa é chegar a 300 até o início do próximo ano letivo”, comentou, durante a entrega oficial da unidade à comunidade escolar, em solenidade para convidados que aconteceu na manhã deste sábado (11). A unidade deve atender estudantes na faixa de municípios entre Porto Alegre e Osório, e a projeção é ter 1 mil alunos nos próximos anos.

Educar para a liderança, mesmo conceito de ensino que já é aplicado pelo grupo Sinodal em São Leopoldo e Portão, será adotado neste projeto na cidade de Gravataí, destaca Becker. “Teremos aqui a educação pensada há muito tempo pelo Sinodal, e que o tornou uma referência em ensino”, disse.

Entre os diferenciais da proposta pedagógica do Sinodal está a diversidade do currículo, com atividades complementares, como a prática esportiva, o ensino bilíngue (Português-Inglês) e música instrumental, entre outras atividades. A ideia é formar os alunos com base nas oito inteligências, Teoria das Inteligências Múltiplas, do pesquisador norte-americano Howard Gardner, que coloca o estudante como protagonista do processo de aprendizagem.

Na quinta-feira, também foi lançado oficialmente e iniciadas as obras no Prado Bairro-Cidade o projeto do PradoTech, parque tecnológico que projeta reunir 120 empresas âncoras e startups e gerar 5 mil empregos nos próximos anos. Com investimento previsto de R$ 200 milhões o parque tecnológico terá 30 mil m² e é uma iniciativa da Domus Nanoestrutura e Domus Urbanismo, em parceira com o município de Gravataí e o Prado Bairro-Cidade.