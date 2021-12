Central de Atendimento Funerário de Porto Alegre funciona em nova sede a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (13), a Central de Atendimento Funerário (CAF) de Porto Alegre passa a operar em novo local. O serviço deixa a antiga sede na rua Santana, que será desativada, e passa a funcionar na rua Botafogo, 1287, no bairro Menino Deus. O atendimento ao público estará disponível nesta terça (14), a partir das 12h.

No local são encaminhados os trâmites legais de liberação para sepultamentos e cremações na Capital, translados de corpos a outros municípios e demais procedimentos. A CAF também é responsável pela realização do sepultamento gratuito de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Central dos Cartórios para Registro de Óbitos também passará a funcionar no novo prédio, com atendimento 24 horas, assim como a Associação das Empresas Funerárias de Porto Alegre (Aefpoa) e o Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul (Sesf-RS).

A sede conta com instalações amplas, mobiliário novo e ambiente climatizado. Segundo Ary Bortolotto, presidente da Aefpoa, a mudança vai ao encontro do compromisso de adequar a estrutura à demanda existente. “A ideia é dar ao usuário do Sistema Funerário Municipal um suporte ainda melhor, mais célere e humanizado”, destaca.

Gerida pelas funerárias da Capital, a CAF atendeu a mais de 20 mil pessoas, de janeiro a novembro deste ano, e viabilizou sepultamento gratuito a mais de 900 famílias carentes da cidade.