Vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre ocorre em 55 pontos nesta segunda

incluindo da Janssen A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre será oferecida em 55 locais nesta segunda-feira (13). Além disso, a campanha Rolê da Vacina estará no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cristal (rua Curupaiti, 27) das 9h às 15h. Estarão disponíveis aplicações de primeira dose para público a partir de 12 anos, segunda dose e dose de reforço,, ao longo do dia.

A imunização ocorrerá no Shopping João Pessoa, no Largo Glênio Peres, em 11 farmácias e 41 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Já a aplicação da dose de reforço da Janssen irá ocorrer em nove unidades de saúde e no Shopping João Pessoa.

A primeira dose estará disponível para pessoas com 12 anos ou mais, mediante apresentação de documento de identidade com CPF.

A segunda dose para quem recebeu a primeira aplicação da Coronavac/Butantan será oferecida aos vacinados até 15 de novembro (28 dias após a primeira). Para os imunizados com vacinas da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca o serviço inclui pessoas que receberam a primeira dose até 18 de outubro (oito semanas).

A dose de reforço é ofertada a pessoas acima de 18 anos e vacinadas com a segunda dose até 13 de julho (cinco meses), além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 15 de novembro (28 dias). Para os que receberam a dose única da Janssen, o reforço estará disponível aos que se vacinaram até 28 de junho.

Serviço da vacinação em Porto Alegre nesta segunda:

Primeira dose da vacina contra a Covid-19

Público : Pessoas com 12 anos ou mais

: Pessoas com 12 anos ou mais Onde : 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal

: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal Endereços e horários: confira no link

confira no Documentação : documento de identidade com CPF

: documento de identidade com CPF

Segunda dose para vacinados com Coronavac/Butantan

Público : Pessoas que receberam a primeira dose até 15 de novembro (28 dias)

: Pessoas que receberam a primeira dose até 15 de novembro (28 dias) Onde : 15 unidades de saúde, Largo Glênio Peres, Shopping João Pessoa e Cras Cristal

: 15 unidades de saúde, Largo Glênio Peres, Shopping João Pessoa e Cras Cristal Endereços e horários: confira no link

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Segunda dose para vacinados com Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca

Público : pessoas que receberam a primeira dose até 18 de outubro (oito semanas)

: pessoas que receberam a primeira dose até 18 de outubro (oito semanas) Onde : 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal

: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal Endereços e horários: confira no link

confira no Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

Terceira dose (dose de reforço)

Público: Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose até 13 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 15 de novembro (28 dias)

Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose até 13 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 15 de novembro (28 dias) Onde : 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal

: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, onze farmácias parceiras e Cras Cristal Endereços e horários : confira no link

: confira no Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Dose de reforço da Janssen