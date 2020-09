Grêmio: Ex-vice-presidente de Futebol mostra semelhanças entre a crise de 2011 e 2020

Publicado em 21/09/2020 - 06h52min.

Há semelhanças entre a crise que o Grêmio viveu em 2011, quando Renato Portaluppi se despediu pela primeira vez do comando técnico, e a turbulência de 2020, quando a permanência do ídolo é questionada? O ex-vice-presidente de Futebol do clube Antônio Vicente Martins relembra o episódio do passado, revela um arrependimento e analisa o ambiente do futebol e suas pressões em bate-papo com a jornalista Patrícia Comunello no quadro JC Explica.