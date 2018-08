Publicado em 02/08/2018 - 08h44min.

Jovens sabem onde investir seu dinheiro? Entrevista com Alexandre Wolwacz, sócio do grupo L&S, no Finanças&Investimentos. Programa dá dicas das melhores opções para começar a investir o dinheiro da mesada, do estágio ou outras fontes de renda. Parte da dificuldade de saber onde aplicar melhor se deve à herança de casa. Os pais não aprenderam a se programar e fazer isso.