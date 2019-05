Venda de veículos novos sobe 6,7% em abril ante abril de 2018

9

O mercado de veículos novos cresceu 6,7% em abril ante igual mês do ano passado, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira (2), pela Fenabrave, federação que reúne as concessionárias de todo o País. Foram 231,9 mil unidades vendidas no quarto mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a março, representa crescimento de 10,9%.

No acumulado do ano, o mercado registra 839,5 mil veículos emplacados, expansão de 10% em relação a igual período do ano passado. É o maior volume para o primeiro quadrimestre desde 2015, quando as vendas alcançaram 893,7 mil unidades.

No mercado de veículos leves, que soma os segmentos de automóveis e comerciais leves, foram licenciados 221,3 mil unidades em abril, alta de 5,4% sobre igual mês do ano passado e de 10,9% na comparação com março. De janeiro a abril, os dois segmentos totalizam 801,3 mil emplacamentos, avanço de 8,7% em relação a igual intervalo de 2018.

A venda de caminhões, em abril, atingiu 8,4 mil unidades, crescimento de 36,4% em comparação a igual mês do ano passado e de 11,2% sobre o resultado de março. No acumulado do ano, foram 29,8 mil caminhões vendidos, alta de 42,9% ante o volume registrado de janeiro a abril do ano passado.

No segmento de ônibus, as vendas totalizaram 2,1 mil unidades no quarto mês do ano, expansão de 84,6% em relação a abril do ano passado e de 6,8% sobre o desempenho de março. De janeiro a abril, o mercado acumula 8,3 mil ônibus vendidos, avanço de 74,5%.