Governo cria gabinete na Câmara para tirar dúvidas de deputados sobre a Previdência

10

682147

2019-05-02 15:54:19

Agência O Globo

O governo decidiu criar um gabinete na Câmara dos Deputados para auxiliar deputados e tirar dúvidas sobre o projeto da reforma da Previdência. A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), e o secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, anunciaram nesta quinta-feira que dois técnicos do Ministério da Economia ficarão de prontidão para ajudar os parlamentares.

-Vai haver sempre dois técnicos aqui, de plantão, com todos os dados, por região, para poder dar aos parlamentares os argumentos (sobre a reforma). Porque a questão regional é diferente. O Nordeste é diferente do Sul. Então eles vão poder fazer uma estratificação de todos os dados, de quais são os pontos da Previdência que eventualmente incomodam mais o Sul ou Nordeste ou as demais regiões - disse Joice.

Os técnicos vão ficar em espaço contíguo ao gabinete da liderança do governo no Congresso, inicialmente de terça a quinta-feira.

- O dia a dia do Congresso acontece aqui. Como a deputada (Joice) lidera o governo no Congresso, nós achamos de bom tom ter esse suporte, que vai ser dado de maneira estreita - disse Rogério Marinho.

Joice Hasselmann destacou que há "tempo hábil" para aprovar a proposta na comissão especial da Câmara ainda no primeiro semestre. Segundo ela, a intenção é manter a espinha dorsal do texto do governo, com economia de R$ 1 trilhão.

- Não dá para fazer lipoaspiração - defendeu.

O secretário também falou sobre a importância do impacto fiscal.

- Hoje não se discute se vai aprovar ou não. E sim o tamanho da Previdência que vai ser aprovada. Quanto maior for o tamanho do impacto fiscal, maior capacidade o governo terá de atender às demandas legítimas da maioria da população brasileira - disse Rogério Marinho.