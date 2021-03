Primeiro reforço da era Ramírez, atacante Carlos Palacios é anunciado no Inter

Uma das contratações visadas pelo treinador espanhol Miguel Ángel Ramírez, o atacante chileno Carlos Palacios, 20 anos, foi anunciado pelo Internacional nesta segunda-feira (22). Palacios assinou até 2025 com o Inter, sendo um ano de empréstimo e 3 anos em definitivo.

Jogador que atuará pelas pontas no ataque colorado, o chileno atuava no Unión Española. No último Campeonato Chileno, foi escolhido como a revelação da competição, e em votação realizada por técnicos e atletas, o segundo melhor do Chileno.