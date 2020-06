Mesmo fora do Grêmio, Caio Henrique segue treinando com o grupo

O pedido do retorno de Caio Henrique pelo Atletico de Madrid não significou a volta imediata do lateral-esquerdo para a Espanha. O jogador é visto treinando com os ex-companheiros no CT Luiz Carvalho.

O empréstimo do atleta se encerra em 30 de junho com o Grêmio. Até lá, ele segue treinando com o elenco tricolor, porém, ainda existe uma dúvida sobre o seu destino. Ele pode ficar na reserva da equipe comandada por Diego Simeone ou até mesmo ser negociado para algum clube europeu. Com a possibilidade de venda de Alex Telles para o PSG, o Porto estaria interessando em Caio Henrique.

Na quarta-feira (10), a direção gremista confirmou a realização de mais uma bateria de exames de coronavírus, feita nos dois dias anteriores pelos profissionais do departamento de futebol sem ter qualquer resultado positivo. Foram 75 exames realizados em atletas e funcionários que frequentam o CT gremista.