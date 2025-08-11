Com a convicção da diretoria, Mano Menezes é mantido no cargo

Depois da derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport, no último domingo (10), o Grêmio volta aos treinamentos nesta terça-feira (12). O clima na Arena não é dos melhores. Na temporada, o Tricolor acumula falhas. Além das eliminações para o CSA na Copa do Brasil e para o Alianza Lima, do Peru, na Sul-Americana, o time de Mano Menezes não consegue manter uma boa sequência de resultados no Campeonato Brasileiro, única competição que ainda disputa.

Neste final de semana alcançou um novo ponto baixo. O Sport não é apenas o lanterna do campeonato, mas também andava a passos largos em direção da pior campanha da história do Brasileirão de pontos corridos. Mas, havia um Grêmio no meio do caminho. Os três pontos conquistados em Porto Alegre representam um terço dos nove que o Leão da Ilha acumulou até então. Agora, depois da primeira vitória na competição, os pernambucanos alcançaram um aproveitamento de 17%. Antes, tinham 12%, um pouco abaixo dos 13% da Chapecoense de 2021, equipe que teve o pior desempenho no formato atual.



Apesar de se dizer envergonhado com a atuação do Tricolor, o vice-presidente, Alexandre Rossato, deu um voto de confiança em Mano. "O desempenho do elenco, não nos agrada. Mas, a gente vem acompanhando todo o trabalho que está sendo feito e a gente sabe que o resultado vai vir", afirmou. O presidente Alberto Guerra também foi tema da entrevista. Ele saiu no meio do jogo para pegar um avião para o Rio de Janeiro para atender um evento da CBF. Ao ser questionado se o presidente teria participado da decisão, Rossato esclareceu que o resultado do jogo não alterou o entendimento da diretoria. "E essa decisão não foi verificada agora. Essa decisão de manter a comissão técnica é em função de uma convicção", explicou.